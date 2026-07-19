 Debut perfect în Superliga pentru „U” Cluj, 2-1 cu Farul Constanța | adevarul.ro
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Debut perfect în Superliga pentru „U” Cluj, 2-1 cu Farul Constanța

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La câteva zile după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League, la loviturile de departajare, „U” Cluj a reușit să câștige cu 2-1 în prima rundă a Superligii. Formația transilvană a dominat disputa cu Farul, echipă antrenată de Neluțu Sabău.

Nistor a inițiat mai multe atacuri ale clujenilor (Foto: sportpictures)
Nistor a inițiat mai multe atacuri ale clujenilor (Foto: sportpictures)

Disputat pe o temperatură ridicată, meciul a început cu echipa gazdă în ofensivă. Din centrarea lui Chipiciu, Alibek Aliev a înscris, însă golul n-a fost validat, fiind sancționat un fault făcut de marcator asupra lui Laris.

Apoi, gazdele au fost nevoite să facă o dublă schimbare încă din minutul 24. Fiind în poziția de jucător U21, portarul Lefter s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Neofytos, iar Stanojev i-a lăsat locul lui Chinteş.

Clujenii s-au menținut în atac, iar Marius Ştefănesu a trimis şi el în plasă, pentru gazde, în minutul 26. Nici acest gol n-a fost acordat din cauza unui henţ. S-a reuşit, totuşi, deschiderea scorului prin Alibek Aliev, care a înscris din careu la o pasă a lui Nistor, în minutul 44.

A doua parte a meciului a început tot cu echipa lui Bergodi în atac. Aceasta şi-a majorat avantajul prin golul lui Drammeh, în minutul 49, care a înscris cu un șut din interiorul careului. Oaspeţii au redus din diferenţă după numai cinci minute, prin Doicaru, care a trecut ușor de Chipciu și a șutat în forță.

Alibeg n-a reușit să-și conducă echipa spre un succes (Foto: sportpictures)
Alibeg n-a reușit să-și conducă echipa spre un succes (Foto: sportpictures)

Până la final s-a mai consemnat ratarea lui Radaslavescu din minutul 80. Astfel că meciul „U” Cluj – Farul s-a încheiat cu victoria la limită a formației din Transilvania (2-1).

„U” Cluj – Farul 2-1 (1-0)

CLUJ (19 iulie 2026) * Cluj Arena * Vreme: călduroasă * Teren: bun * Arbitru: Szabolcs Kovacs * Asistenți: Marius Badea și Adrian Vornicu * Arbitru VAR: Radu Petrescu * Asistent VAR: Cristina Trandafir

Cartonaşe galbene: Chinteş (min. 56), R. Munteanu (min. 44), Njike (min. 56), N. Grigoryan (min. 64)

„U” Cluj: Lefter (Neofytos, 24) – Stanojev (Chinteş, 24), I. Cristea, D. Codrea (Poulolo, 63) , Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Alibek Aliev, M. Ştefănescu (O. Mendy, 55).

Antrenor: Cristiano Bergodi

Farul Constanța: R. Munteanu – D. Sîrbu, Dican, Larie, Ţicu (G. Marins, 46) – Alhinvi (Radaslavescu, 77), Njike, Vînă (R. Tănasă, 46) – Doicaru (C. Sima, 82), Sylvestre (N. Grigoryan, 46), Alibec.

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Etapa 1

Vineri, 17 iulie 2026

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

FCSB - FC Argeș 2-0

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

Univ. Craiova - UTA Arad 4-0

Duminică, 19 iulie 2026

„U” Cluj - Farul Constanța 2-1

Ora 19.30: Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie 2026

Ora 18.30: Corvinul – Csikszereda

Ora 21.30: Rapid - Sepsi

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