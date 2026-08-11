 „Ai ceva la cap”. Gigi Becali a izbucnit după declarațiile lui Florin Tănase la adresa antrenorului | adevarul.ro
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„Ai ceva la cap”. Gigi Becali a izbucnit după declarațiile lui Florin Tănase la adresa antrenorului

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La puține minute după meciul Sepsi - FCSB 0-0, ultimul din runda cu numărul 4 a Superligii la fotbal, Florin Tănase a spus că e normal ca suporterii echipei din Berceni să fie nemulțumiți. Căpitanul grupării roș-albastre a negat că ar fi avut un conflict cu antrenorul Marius Baciu.

Florin Tănase a avut o evoluție necovingătoare în meciul cu Sepsi (Foto: sportpictures)
Florin Tănase a avut o evoluție necovingătoare în meciul cu Sepsi (Foto: sportpictures)

După partidă, Florin Tănase a declarat: „Un punct obţinut în deplasare, contra unei echipe care joacă un fotbal bun. Cred că puteam să deschidem şi noi scorul, şi ei. E un rezultat echitabil. Puteam să fim lideri dacă obţineam cele 3 puncte. Aşa, mai avem de aşteptat. Nu am pierdut în campionat. Suntem neînvinşi în acest sezon”, a spus căpitanul FCSB, care a negat că ar fi în conflict cu antrenorul Marius Baciu: „Orice aş zice se interpretează. Mă limitez în a-mi exprima gândurile. După Auda, s-a creat un întreg scandal, că am atacat antrenorul. Nu există aşa ceva, am o relaţie de respect cu dânsul. E normal să fie supăraţi suporterii. Am jucat cu o nou-promovată, aveau alte aşteptări. Ne-au spus că sunt dezamăgiţi de atitudinea noastră, sper să obţinem victorii şi să-i facem fericiţi în meciurile următoare”.

Ulterior, într-o intervenție la Prima Sport, finanțatorul FCSB l-a criticat pe Florin Tănase pentru declarația făcută la finalul etapei trecute, când s-a remizat (2-2), acasă, cu Farul. Atunci, întrebat despre informațiile privind o posibilă răcire a relației cu Marius Baciu, Tănase a răspuns într-o manieră ironică: „Relația cu Marius Baciu? Relație antrenor-jucător, ce relație? Am soție”.

Gigi Becali a reacționat: „La mine toată lumea trebuie să execute ordine. Cum să își permită Tănase să se certe cu antrenorul? Nu are voie așa ceva! Tănase a făcut o glumă proastă! Doar un nebun spune așa ceva! Când cineva te întreabă ce relație ai cu un bărbat, te gândești la o relație de prietenie. Nu la alte chestiuni! Doar nebunii se gândesc la altele. Nu se fac glume de astea. Trebuie să ai ceva la minte dacă spui așa ceva. Eu nu fac gluma aia nici dacă mă împuști. E o glumă de om care nu e întreg la cap. Te întreabă cineva ce relație ai cu un bărbat și tu zici că ai soție? Nu se fac glume cu tentă sexuală! Doar omul care are ceva la cap spune așa ceva. Nu am vorbit cu el. Dacă vorbesc, îi zic: «Ai ceva la cap!». Cum tu, ca bărbat, să te gândești să spui «Am nevastă» când te întreabă cineva ce relație ai cu un bărbat? Înseamnă că ai ceva la cap!”.

Pentru FCSB startul de campionat nu e tocmai reușit. După eliminarea din Europa, formația din Berceni a pierdut și șefia în Superliga după ce a încheiat la egalitate, 0-0, meciul disputat pe terenul lui Sepsi OS. Formația e neînvinsă în campionat după patru etape, alături de Rapid București, însă a pierdut fotoliul de lider, care a fost preluat de FC Argeș.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC FCSB 0-0

SF. GHEORGHE (10 august 2026) * Sepsi Arena * Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş) * Asistenţi: Cristi Daniel Ilinca (Craiova), Ionuţ-Traian Neacşu (Bucureşti) * Arbitrul nr. 4: George Cătălin Găman (Craiova) * Arbitrul video: Adrian Sorin Costreie (Buftea) * Arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Egalul cu Farul a reaprins discursul lui Gigi Becali despre retragerea din fotbal: „Cum să fiu optimist? Vând echipa și gata!”

Cartonaşe galbene: R. Silaghi (min. 52), Ovidiu Burcă (min. 64), Vianna (min. 76), respectiv, Boutoutaou (min. 56), V. Creţu (min. 62), Fl. Tănase (min. 80)

Sepsi: D. Lazar – Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Vianna – D. Andrei (Vătăjelu, 86), R. Silaghi, Batzula (R. Cîmpean, 76) – Funsho Bamgboye (Davordzie, 76), Mawa (Cmiljanic, 77), Oberlin (Nacho Heras, 86).

Antrenor: Ovidiu Burcă

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Batubinsika, Pădurariu (Radunovic, 46) – Joao Paulo, Gnahore (A. Stoian, 46), Fl. Tănase – Boutoutaou (Octavian Popescu, 56), Bîrligea, Cisotti (M. Toma, 79).

Antrenor: Marius Baciu

Superliga

Etapa a 4-a

Vineri

UTA Arad - FC Rapid...............0-0

Sâmbătă

Farul - FK Csikszereda............3-2

Dinamo - FC Voluntari.............4-0

Duminică

Petrolul - Oțelul..............1-0

Univ. Craiova - FC Argeș.......0-1

Luni

FC Botoșani - Corvinul..........0-0

Sepsi - FCSB....................0-0

Meciul CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. FC Argeş 4 3 0 1 3-2 9p

2. FCSB 4 2 2 0 6-2 8p

3. Rapid 4 2 2 0 5-2 8p

4. Dinamo 4 2 1 1 10-3 7p

5. Farul 4 2 1 1 8-6 7p

6. Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6p

7. „U” Cluj 3 2 0 1 4-3 6p

8. Petrolul 4 2 0 2 2-5 6p

9. Corvinul 4 1 2 1 4-3 5p

10. Oţelul 4 1 2 1 5-5 5p

11. Sepsi 4 1 2 1 2-2 5p

12. Voluntari 4 1 1 2 3-11 4p

13. CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3p

14. Botoşani 4 0 3 1 4-5 3p

15. UTA 4 0 2 2 2-7 2p

16. Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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