 Adi Mutu, atac dur la „perla” FCSB: „Are mare talent, dar nu-l ajută mintea” | adevarul.ro
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Adi Mutu, atac dur la „perla” FCSB: „Are mare talent, dar nu-l ajută mintea”

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Adrian Mutu l-a criticat dur pe Octavian Popescu după partida FCSB – FC Botoșani, chiar dacă fostul internațional a recunoscut că jucătorul roș-albaștrilor are un talent ieșit din comun.

Octavian Popescu a început să aibă pretenții de vedetă la FCSB (FOTO: Sportpictures)
Octavian Popescu a început să aibă pretenții de vedetă la FCSB (FOTO: Sportpictures)

Popescu a intrat bine în meci și a avut o contribuție importantă la jocul FCSB, însă la final și-a manifestat nemulțumirea pentru faptul că nu este titular. Atitudinea sa nu a fost deloc pe placul lui Adrian Mutu.

A început sezonul bine, iar ieri a intrat bine, a schimbat meciul. Aici e și un curaj fotbalistic nebun pe care îl are. Curajul lui fotbalistic nu e de condamnat. El e mare talent, dar nu-l ajută mintea. Nici nu vrea să înțeleagă că un asemenea comportament nu-l duce nicăieri”, a declarat Adrian Mutu, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

„Tavi Popescu e un talent extraordinar”

Fostul selecționer al naționalei de tineret, care a lucrat cu Octavian Popescu, consideră că fotbalistul ar trebui să lase evoluțiile din teren să vorbească în locul său.

Tu dacă intri și joci de fiecare dată cum ai jucat aseară, te vor băga. Hai să zicem că acum Gigi îl bagă, joci prost, trebuie să vină Gigi și să ia un par să-l bată cu parul pe spate? E un mod de a spune. Ce ar trebui să facă Gigi? Tavi Popescu doi ani nu s-a văzut în campionat.

Tavi Popescu e un talent extraordinar, eu l-am avut la tineret, dar comportamentul ăsta... Tu ai o realizare, ai schimbat meciul, și în loc să continui ce ai făcut și să taci din gură, tu pui presiune. El pune presiune pe el”, a continuat Mutu.

„Briliantul” crede că asemenea reacții pot deveni o problemă și în vestiar, mai ales la o echipă cu un lot numeros.

Dacă ar începe toți să facă așa ceva? Că FCSB are un lot numeros. Nu mai trăiești în 1970, acum sunt camere, se vede tot. Merită să insiști. Pentru că acțiuni de genul ăsta nu vezi la noi în campionat. Fotbaliști de talentul ăsta nu vezi”, a mai spus Mutu.

Acesta a făcut referire și la problemele pe care Popescu le-a avut în afara terenului.

El face multe prostii, a făcut multe prostii în viața lui privată și știm toți. A făcut prostii în viața lui privată mai mari decât el. Probabil MM are o influență asupra lui, i-a găsit PIN-ul și reușește să-l redreseze. Băiatul ăsta, când a ieșit pe piață, a avut evoluții senzaționale, apoi două sezoane a dispărut”, a adăugat fostul internațional.

Octavian Popescu: „Nu cred că merit asta”

Nemulțumirea lui Octavian Popescu a fost exprimată chiar după meci. Fotbalistul a recunoscut că îl deranjează faptul că primește puține minute.

„Am făcut o fază foarte frumoasă și mă bucur că am câștigat și am luat cele trei puncte. Aveam în minte înainte să mă bage că poate o să reușesc aceeași fază și am reușit.

Sunt supărat că nu joc titular, asta e. Am jucat puține minute, la fel și cu Sepsi, cred că nu merit asta. Este normal să fii supărat, când ești fotbalist, trebuie să joci mai mult, nu 10 minute”, a spus Octavian Popescu.

Jucătorul FCSB speră să-și recâștige cât mai repede locul în echipa de start.

Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămânem pe locul 1. Sper să joc cât mai mult, să revin în primul 11. În primele meciuri, cred că am fost decisiv în aproape toate și nu cred că meritam să ies din primul 11. Asta este, ce să fac?”, a declarat Popescu.

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