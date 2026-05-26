search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Modelul care a făcut striptease pentru Adrian Mutu a pus pe jar poliția și serviciile de urgență

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Țipetele modelului argentinian Belén Rodriguez (41 de ani), care acum câțiva ani dansa provocator pentru Adrian Mutu (47 de ani), au alarmat vecinii, poliția și serviciile de urgență chemate luni dimineață la Milano, informează La Stampa. Oamenii sosiți la fața locului au forțat ușa, după trei ore de negocieri.

Belén Rodriguez are parte de eșecuri profesionale FOTO Instagram
Belén Rodriguez are parte de eșecuri profesionale FOTO Instagram

Dimineață tensionată în centrul orașului Milano. Totul s-a întâmplat luni, într-un bloc de apartamente din inima capitalei Lombardiei, unde locuiește Belén Rodriguez.

Cunoscuta dansatoare argentiniană a fost salvată de forțele de ordine și de serviciile de urgență din interiorul apartamentului ei din cartierul Brera. Evenimentul a necesitat, de asemenea, intervenția pompierilor și închiderea temporară a străzii.

Alarma, așa cum au relatat publicațiile Il Giorno și La Repubblica, a fost dată la scurt timp după ora 7:00 într-un bloc cu cinci etaje. Un vecin a sunat la numărul de urgență 112, alarmat de strigătele disperate de ajutor care veneau de la ferestrele clădirii. „Ajutor, ajutați-mă!”, au auzit clar locuitorii din curte, dându-și seama că țipetele veneau de la fereastra băii casei modelului.

Două mașini de patrulare, o ambulanță și pompierii au sosit imediat la fața locului. Pentru a facilita operațiunile de salvare, întreaga stradă cu sens unic a fost închisă traficului.

Prezentatoarea TV, care era singură în casă, s-a baricadat inițial înăuntru. Negocierile au continuat peste trei ore: abia când pompierii au început să forțeze ușa de la intrare cu unelte, femeia a decis să o deschidă. Cei care au văzut-o au descris-o ca fiind într-o stare mentală și fizică alterată. Ajutată de medici, a fost transportată la Spitalul Policlinico pentru evaluare.

Incidentul de ieri nu este singurul care a implicat-o pe dansatoarea argentiniană în ultimele zile. Potrivit La Repubblica, doi martori au raportat polițiștilor locali că au văzut-o conducând un SUV care a fost implicat în două accidente separate sâmbătă după-amiaza.

Fragilitatea dansatoarei ieșise la iveală în urmă cu câteva luni, în noiembrie 2025, când unele dintre aparițiile sale publice au stârnit alarmă în rândul fanilor. Chiar Belén, printr-un videoclip pe Instagram, a fost cea care a rupt tăcerea cu privire la problemele sale personale. Conform unor zvonuri, această perioadă dificilă s-ar fi datorat și unor eșecuri profesionale, cum ar fi refuzul pe care l-a primit-o de la emisiunea TV „Isola dei Famosi”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
fanatik.ro
image
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
libertatea.ro
image
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
digisport.ro
image
Mai mulți morți, inclusiv copii, într-un teribil accident, în Belgia, unde un autobuz școlar a fost lovit de un tren
click.ro
image
Care va fi salariul unui profesor, medic sau judecător, din 2027. Șeful Armatei va lua cu 4.000 de lei mai puțin decât un deputat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
cancan.ro
image
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Topul țărilor în care merită să te muți în 2026. Unde găsești salarii mari, siguranță și cea mai bună calitate a vieții
playtech.ro
image
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
În iunie 2025 era pe 4 WTA! Acum, după eliminarea de la Roland Garros, părăseşte TOP 100 în lacrimi: "Doare foarte tare!"
digisport.ro
image
Bagels de casă, gata în mai puțin de 30 de minute. Rețeta simplă care te face să uiți de cei din comerț: „Adevărate bunătăți la care nu ai cum să reziști”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică