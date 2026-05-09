Adrian Mutu, luat sub aripa celor de la Fiorentina. Oficialul italienilor a zburat în Capitală și a făcut „inspecție” la academia „Briliantului”

Parteneriatul dintre Academia „Adrian Mutu” și Fiorentina continuă să se dezvolte, iar recent reprezentanții formației italiene au efectuat o vizită la București pentru a observa modul în care se desfășoară activitatea centrului de juniori.

Paolo Prioglio, delegatul clubului din Serie A, a urmărit îndeaproape antrenamentele și procesul de pregătire al tinerilor fotbaliști, informația fiind făcută publică de Adrian Mutu printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Legătura dintre fostul internațional român și gruparea viola este una specială, având în vedere că perioada cea mai bună din cariera sa a fost petrecută la Fiorentina. De-a lungul anilor, Adrian Mutu a evoluat și pentru nume importante ale fotbalului european, printre care Inter Milan, Parma, Chelsea și Juventus, devenind unul dintre cei mai cunoscuți jucători români ai ultimelor decenii.

„Astăzi am avut plăcerea de a-l primi în cadrul academiei pe Paolo Prioglio, tehnician al Academiilor ACF Fiorentina și responsabil de coordonarea echipelor afiliate clubului viola.

- A vizitat baza sportivă

- A urmărit antrenamentele și evoluția copiilor

- A avut o ședință tehnică împreună cu antrenorii academiei

- În acest weekend va fi prezent și la meciurile grupelor noastre

Continuăm să creștem și să ne dezvoltăm la standarde internaționale!”, a transmis Adrian Mutu, de pe rețelele de socializare.

„Este un proiect, copilul meu, legacy-ul meu!”

Adrian Mutu a prezentat cele mai recente detalii despre proiectul academiei sale și a subliniat că totul este organizat astfel încât tinerii care se pregătesc în cadrul bazei sportive să aibă șansa de a atinge performanțe importante în fotbal.

„Este un proiect, copilul meu, legacy-ul meu. Nu v-am arătat cum e before and after, să vedeţi ce era acolo şi cum s-a transformat acum. Este ceva senzaţional, de care sunt foarte mândru. Mă bucur că pot să ofer o bază de cel mai înalt nivel copiilor, de fapt asta este. Trebuie să aibă un loc în care să se antreneze bine şi să facă primi paşi spre performanţă.

Îi aştept pe toţi la inaugurarea din luna septembrie, când se întoarce toată lumea acasă. Încă este perioadă de concedii, aştept. Vă aştept şi pe voi la inaugurare. Asta era ideea, să facem ceva ca în fotbalul mare. Avem peste 150 de copii în acest moment şi mergem spre 200. Este incredibil, are cinci luni academia. Sunt nerăbdători, mă întreabă când e gata, că abia aşteaptă să intre. Tiago abia aşteaptă!”, a spus Adrian Mutu, conform Fanatik.