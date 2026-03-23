Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitată la Interviurile Adevărul

Adrian Mutu, ros de invidie că nu poate călca pe urmele lui Cristi Chivu. Ce echipă din Italia ar vrea să antreneze

Cristian Chivu (45 de ani) i-a luat înainte lui Adrian Mutu (47 de ani) și în cariera de antrenor, după ce i-a fost căpitan la echipa națională a României. „Briliantul” tânjește o antreneze pe Fiorentina, echipă la care este un favorit al tribunelor (a marcat 69 de goluri și a dat 29 de assisturi în 143 de meciuri), dar nu-l ia nimeni în calcul.

Adrian Mutu mai are de băut multă apă pentru a prinde un loc în Serie A FOTO Sportpictures

Da, nu neg faptul că mi-ar fi plăcut, dar eu știu mentalitatea italienilor. Știu ce se întâmplă acolo. Era greu să se întâmple, cu toate că mi-aș fi dorit într-o combinație cu Prandelli, unde el să fie un fel de director tehnic, doar că, sincer, au și ei antrenorii lori care sunt buni și pregătiți.

Se întâmplă foarte rar astfel de lucruri, eu nu o să am aceeași traiectorie precum Cristi și niciun antrenor român nu va mai avea ce a avut Cristi, de acum încolo, vă dau scris! Doar dacă unul se va naște și va juca 20 de ani într-un club, așa cum a făcut Cristi.

De aceea, ca eu să ajung în Serie A, probabil ar trebui să trec Serie C, Serie B, toate astea, ceea ce nu înseamnă nimic. Cristi a avut un moment de care a profitat și s-a ridicat la nivelul așteptat”, a declarat ”Briliantul”, care a evolua în Italia la echipe precum Inter, Hellas Verona, Parma, Cesena, Juventus și Fiorentina.

Adrian Mutu este liber de contract din martie 2025, după ce s-a despărțit de Petrolul. Voluntari, Al-Wahda 2, România U21, FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku și CFR sunt celelalte echipe pe care Mutu le-a antrenat.

Dacă mă întrebați de Fiorentina, normal c-aș vrea, acum aș pleca pe jos până la Firenze. Dar nu e așa simplu. Cristi are o viață în Italia, s-a stabilit acolo”, mai spunea Mutu la Digi Sport.

Adrian Mutu l-a criticat în trecut pe un fot coleg, croatul Igor Tudor (47 de ani), care, în pofida eșecurilor profesionale pe linie, primește pe mână echipe mari din Europa, precum Juventus, Marseille, Lazio sau Galatasaray, iar acum o conduce pe Tottenham.

