Acum ori niciodată! Formația din Bănie forțează grupa Europa League

O victorie la scor, acesta este obiectivul pe care Universitatea Craiova trebuie să-l atingă, astăzi, în meciul tur cu Ararat-Armenia, în play-off-ul celei de-a doua competiție din fotbalul european ca valoare.

Cu evoluții când mai bune, când mai chinuite, campioana României a ajuns în penultima fază a preliminariilor cupelor europene la fotbal. Formația din Bănie și-a asigurat deja prezența în grupa Conference League, dar și-ar dori, desigur, să promoveze în cea din Liga Europa. În primul rând, fiindcă această competiție este de o valoare sportivă superioară, dar și fiindcă asigură un bonus financiar mai mare. Mai precis, fără a lua în calcul banii proveniți din alte surse (bilete și drepturi TV), Universitatea poate încasa fie 3,87 milioane de euro, fie 4,84.

Misiunea oltenilor în „dubla” cu Ararat-Armenia nu se anunță, însă, una ușoară din mai multe motive. Primul ar fi legat de evoluțiile de până acum ale reprezentantei României. Iar Craiova le-a alternat pe cele bune cu altele neconvingătoare. Din momentul debutului în noul sezon, formația din Bănie a înregistrat 4 victorii (1-0 cu Vitebsk, 4-0 cu UTA, 4-0 cu Petrolul, 2-1 cu KuPS), 4 egaluri (1-1 cu „U” Cluj, în Supercupa României, 5-3 la lovituri de departajare, 2-2 cu Levski Sofia, 1-1 cu KuPS, 1-1 cu Oțelul Galați) și 3 înfrângeri (0-1 cu Levski Sofia, 1-5 cu Dinamo, 0-1 cu FC Argeș).

La dispute de „foc” se așteaptă inclusiv Mihai Rotaru, acționar principal la Universitatea Craiova. Acesta a mărturisit că a aflat informații despre gruparea armeană de la jucătorii lui „U” Cluj, care au evoluat în urmă cu un an, contra acesteia, în preliminariile Conference League (formația transilvăneană a pierdut „dubla” cu 1-2 la general). „Noi știm cine este Ararat. A eliminat-o pe U Cluj fără drept de apel. M-am întâlnit la Sibiu, cu Nistor, Chipciu și Toșca. Mi-au spus că nu este o echipă ușoară. Returul va fi la ei. Este un meci care se joacă”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

Lotul Craiovei e superior

Ararat-Armenia a participat în această vară la preliminariile Ligii Campionilor. Și după ce a trecut de Riga FC (Letonia), cu 2-0 și 3-2, și Shamrock Rovers (Irlanda), cu 2-0 și 1-2, a fost eliminată la mare luptă (2-1 și 0-2) de Celje (Slovenia). Altfel, formația din Erevan are un palmares pozitiv în cupele europene: 13 victorii, 7 remize și 12 eșecuri, 47 goluri marcate și 43 încasate.

În campionat, formația care deține titlul a bifat trei victorii: 4-3 cu FC Gandzasar, 2-1 cu Urartu și 2-0 cu Van. Motiv pentru care împarte locul 1 cu Noah. Ambele au câte 9 puncte fiecare diferența fiind făcută la golaveraj: 8-4 față de 8-3. Ararat-Armenia a câștigat campionatul în 2019, 2020 și 2026. De asemenea, a triumfat în Cupa (2024) și Supercupa Armeniei (2019, 2024). Ceea ce nu este puțin pentru o echipă apărută în 2017.

În privința lotului de jucători pe care contează, acesta este cotat la 8,31 milioane de euro pe site-ul de profil Transfermarkt. Gruparea armeană nu are jucători cu o cotă formidabilă, ceea ce indică faptul că se bazează nu atât pe individualități, cât pe jocul de echipă. În top-ul celor mai bine evaluați jucători ai lui Ararat-Armenia se află portarul brazilian Joao Bravim (800.000 de euro), fundașul portughez Bruno Wilson (600.000), mijlocașii francez Maxence Carlier (500.000) și columbian Balanta Jr (500.000), precum și atacanții armean Zhirayr Shaghoyan (500.000) și portughez Zidane Banjaqui (500.000). Pe de altă parte, cei mai eficienți jucători ai echipei în acest debut competițional sunt brazilianul Sandro Lima (35 de ani) și senegalezul Alioune Ndour (28 de ani), ambii cu câte 3 goluri.

Universitatea Craiova a făcut un pas mare spre turul 2 din preliminariile Ligii Campionilor

Potrivit aceluiași site, campioana României are un grup de fotbaliști cotat la circa 37 milioane de euro. Ștefan Baiaram este evaluat la 5 milioane. Iată ce cotă au alți fotbaliști ai Craiovei: portarul Răzvan Sava - 2,5 milioane, fundașii Oleksandr Romanchuk - 2,5, și Vladimir Screciu - 2,5, mijlocașii Anzor Mekvahishvili - 2,0, Carlos Mora - 2,0, Alexandru Cicâldău - 2,5, atacantul Assad Al-Hamlawi - 2,0.

Lotul Craiovei ar putea deveni și mai valoros dacă se va concretiza transferul lui Aliou Thiare (22 de ani) de la Dinamo Kiev. Oltenii ar dori să obțină serviciile fundașului senegalez după ce n-au reușit să-l aducă pe Guy Kilama (27 de ani), stoper camerunez care evoluează la Ordabasy, în Kazahstan. Format la Diambars FC, în Senegal, Thiare a semnat cu Le Havre în 2023. În anul competițional 2024/2025 a fost împrumutat la Nancy, cu care a încheiat pe primul loc în liga a treia franceză. Imediat a fost transferat de Dinamo Kiev. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Thiare este de un milion de euro. În anul competițional precedent, africanul a reușit un gol în 16 meciuri și a cucerit Cupa Ucrainei.

Brigăzi din Scoția și Lituania

UEFA a anunțat și componența brigăzilor care vor oficia la cele două partide dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia Erevan. La meciul tur, care va fi transmis de Pro Arena și Voyo, au fost delegați oficiali din Scoția. La centru va fi Nicholas Walsh, care va fi asistat de Francis Connor și Daniel McFarlane, în timp ce al patrulea oficial va fi Donald Robertson. În camera VAR se vor afla arbitrul Andrew Dallas și asistentul Steven McLean.

În vârstă de 35 de ani, Walsh a mai arbitrat-o pe Universitatea Craiova la meciul cu Hapoel Beer-Sheva (1-1), în 18 august 2022, în prima manșă a play-off-ului Conference League, la Drobeta Turnu-Severin. Cavalerul fluierului a mai oficiat, de asemenea, la partida FCSB - Silkeborg 0-5, în 13 octombrie 2022, din grupele Europa Conference League, precum și la confruntarea pe care România a câștigat-o cu 2-1, în fața Lituaniei, la Kaunas, în 15 octombrie 2024, în Liga Națiunilor.

La meciul retur, care va fi peste o săptămână, la centru a fost desemnat lituanianul Donatas Rumsas, care va fi ajutat de Aleksandr Radius și Dovydas Suziedelis, în timp ce al 4-lea oficial va fi Robertas Smitas. Arbitru video va fi polonezul Tomasz Kwiatkowski, iar asistent video conaționalul său Piotr Urban.