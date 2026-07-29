Adio, Liga Campionilor! Universitatea Craiova n-a putut câștiga nici acasă cu Levski Sofia

România nu va fi reprezentată în Liga Campionilor nici în ediția 2026/2027. Evoluând pe teren propriu, Universitatea Craiova a terminat la egalitate (2-2) cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi 2 preliminar. Oltenii vor continua în calificările din Europa League.

Prima parte a meciului din Bănie n-a fost deloc favorabilă campioanei României. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului (0-1). După numai patru minute, Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, majorând scorul (0-2).

Gazdele au ratat prima lor ocazie de gol importantă în minutul 20, prin Nsimba. În minutul 45+2, s-a reușit să se reducă din diferenţă. Titularizat, tânărul David Matei a insistat la o minge, a recuperat și a centrat pentru Bancu, iar acesta a înscris cu o lovitură cu capul (1-2).

După pauză, Universitatea a arătat o imagine total diferită. Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat (2-2) în minutul 48, dintr-o lovitură liberă executată impecabil de Adrian Rus.

Gazdele au presat și au irosit ocazii prin Baiaram (min. 53) şi Nsimba (min. 62). Bulgarii au încercat să iasă din corzi și au replicat prin şutul lui Soula, parat de Laurenţiu Popescu (min. 64). Portarul craiovean a intervenit salvator un minut mai târziu, la execuția lui Reinaldo.

Universitatea a revenit în atac și Nsimba a şutat puţin peste poartă în minutul 71. Un minut mai târziu, Bancu a fost foarte aproape de gol. Pentru ca în minutul 78, Dimitrov să trimită cu capul mingea în transversală.

Oltenii au replicat prin lovitura de cap a lui Elisor, la care Vutsov a scos de sub bară. În minutul 89, aq fost rândul lui Laurenţiu Popescu să respingă în corner balonul expediat din lovitură liberă de Serginho. Același Serginho a trimis în cadrul porții craiovene pe contraatac, în minutul 90+1.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2, şi Levski Sofia, victorioasă cu 1-0 în tur, se califică mai departe. Campioana României va continua în turul 3 din Liga Europa, unde va înfrunta formaţia finlandeză KuPS Kuopio, care a fost eliminată (0-1, 0-2) de Sabah Baku (Azerbaidjan). Primul meci se va juca în Finlanda, în 6 august, iar manșa secundă la Craiova, în 13 august.

Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2 (1-2)

CRAIOVA (29 iulie 2026) * Stadion: „Ion Oblemenco” * Spectatori: 27.037 * Arbitru: Matteo Marcenaro * Asistenți: Davide Imperiale, Andrea Zingarelli * Arbitrul nr. 4: Ermanno Feliciani (toți din Italia)

Arbitrul video: Luca Pairetto * Arbitrul asistent video: Aleandro Di Paolo (ambii din Italia)

Au marcat: Nicușor Bancu (45+2), Adrian Rus (48), respectiv Everton Bala (13), Aldair Neves (16).

Cartonașe galbene: Serafimov (9), Aldair Neves (26), Baiaram (33), Maicon (45+3), Bouras (55), Rus (88).

Universitatea Craiova: 21. Laurențiu Popescu - 24. Nikola Stevanovic (8. Tudor Băluță, 67), 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora (23. Samuel Teles, 59), 20. Alexandru Cicâldău, 5. Anzor Mekvabișvili (19. Heriberto Tavares, 77), 11. Nicușor Bancu (cpt.) - 30. David Matei (22. Simon Elisor, 77), 7. Steven Nsimba, 10. Ștefan Baiaram (12. Monday Etim, 59).

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Crețu, 15. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 29. Luca Băsceanu, 38. Denys Muntean.

Antrenor: Filipe Coelho.

Levski Sofia: 92. Svetoslav Vuțov - 21. Aldair Neves (20. Alex Centelles, 46), 50. Kristian Dimitrov (cpt.), 31. Nikola Serafimov (4. Christian Makoun, 46), 3. Maicon - 47. Akram Bouras, 19. El Mehdi El Moubarik, 35. Serginho - 11. Armstrong Oko-Flex (22. Mazire Soula, 55), 17. Everton Bala (18. Gasper Trdin, 77), 7. Reinaldo (9. Juan Perea, 87).

Rezerve neutilizate: 1. Ognian Vladimirov, 78. Martin Lukov - 10. Asen Mitkov, 12. Mustapha Sangare, 27. David Kusso, 28. Stivan Stoianciov, 77. Adrian Raicev.

Antrenor: Julio Velazquez.