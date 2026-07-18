 Universitatea Craiova a zdrobit pe UTA, CFR Cluj a pierdut la Galați | adevarul.ro
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Universitatea Craiova a zdrobit pe UTA, CFR Cluj a pierdut la Galați

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Cele două campioane care au evoluat astăzi în prima etapă a Superligii la fotbal au înregistrat rezultate diferite. Deținătoare a titlului, Universitatea Craiova a surclasat (4-0) pe UTA, în Bănie. La Galați, CFR Cluj, formația care a dominat ultimul deceniu în fotbalul românesc, n-a putut evita eșecul (1-2) în fața Oțelului.

Universitatea Craiova a înscris de trei ori pe finalul meciului cu UTA (Foto: sportpictures)
Universitatea Craiova a înscris de trei ori pe finalul meciului cu UTA (Foto: sportpictures)

Meciul de la Craiova a fost în pericol să nu se joace fiindcă formația arădeană s-a prezentat cu un echipament asemănător cu cel al gazdelor. Cei de la Universitatea au acceptat în cele din urmă să le permită oaspeților a juca în cel roșu-alb, iar oltenii l-au folosit pe cel de-al treilea, unul în care predomina albastru închis.

Confruntarea a fost echilibrată în prima parte. După ce Gorcea a intervenit salvator la dubla ocazie semnată de Ndimba şi Mekvabishvili (min. 13), oaspeţii au dat reacționat prin lobul lui Abdallah (min. 29). Samuel Teles a trimis peste poarta arădenilor (min. 34), iar Tzionis n-a nimerit nici el ținta (min. 45+3).

Partea a doua a meciului a început cu Craiova în atac. După ce a șutat pe lângă poartă (min. 57), Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, care a înscris cu un şut din afara careului (min. 62). Presiunea gazdelor s-a accentuat şi Cicâldău a trimis balonul în cadrul porții arădene (min. 67).

Pe final (min. 81), Sava a ieșit inspirat din poartă și a blocat şutul lui Coman, după care oltenii au revenit în atac. Carlos Mora a pasat perfect la golurile lui Baiaram (min. 86) și Elisor (min. 89). Arădenii s-au prăbuşit, iar Alomerovic a trimis în propria poartă (min. 90+2).

Grație acestui succes clar, Universitatea Craiova a urcat pe prima poziţie a clasamentului.

CFR Cluj a fost învinsă în penultimul minut de joc

La Galați, Oțelul a reușit să câștige (2-1) cu CFR Cluj, o formație care a dominat competiția internă în ultimele decenii. Moldovenii au reușit să deschidă scorul prin Joao Lameira, care a trimis balonul în poarta oaspeților cu o lovitură de cap în minutul 4.

Joao Lameira a înscris cu capul în debutul meciului de la Galați (Foto: sportpictures)
Joao Lameira a înscris cu capul în debutul meciului de la Galați (Foto: sportpictures)

Oțelul s-a menținut în atac şi portarul Vâlceanu a fost pus la încercare de Pedro Nuno şi Andrezinho în minutul 17. CFR a replicat prin Şfaiţ, însă şutul acestuia a fost deviat pe lângă poartă (min. 21). În partea a doua, Andrezinho a trunus pe lângă poartă goală, din poziţie centrală, în minutul 52. O ratare uriașă pentru brazilian.

Și cum se spune, ocaziile irosite se răzbună... După șase minute, clujenii au restabilit egalitatea prin Andrei Cordea. Gălăţenii au reușot golul victoriei, în minutul 86, când Patrick a primit în careu o pasă de la Pedro Nuno şi a marcat cu un şut în forță.

Iată programul primei etape:

Vineri, 17 iulie 2026

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

FCSB - FC Argeș 2-0

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

Universitatea Craiova - UTA Arad 4-0

Duminică, 19 iulie 2026

Ora 17.00: „U” Cluj - Farul Constanța

Ora 19.30: Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie 2026

Ora 18.30: Corvinul Hunedoara - Csikszereda

Ora 21.30: Rapid București - Sepsi Sf. Gheorghe

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