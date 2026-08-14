Universitatea Craiova, premiu uriaș de la UEFA! Suma garantată după calificarea în play-off-ul Europa League

Victoria obținută în fața finlandezilor de la KuPS, scor 2-1, i-a asigurat Universității Craiova calificarea în play-off-ul Europa League. Pe lângă șansa de a continua aventura europeană, oltenii au primit și certitudinea unor încasări consistente din partea UEFA.

Următorul adversar al formației din Bănie este Ararat Armenia. Miza dublei este una uriașă, deoarece rezultatul va stabili competiția europeană în care Craiova va evolua în faza ligii.

Universitatea Craiova nu va rămâne fără recompensă

Echipa are deja garantată prezența în faza ligii Conference League, ceea ce înseamnă că în conturile clubului va intra o sumă considerabilă.

Parcursul european din acest sezon a început pentru olteni în primul tur preliminar al Champions League. Craiova a trecut de prima rundă, dar a fost eliminată în turul secund și a continuat în Europa League. Pentru fiecare dublă disputată în preliminarii, UEFA acordă câte 175.000 de euro.

Astfel, în varianta în care pierde confruntarea cu Ararat Armenia, Universitatea Craiova ar încasa 175.000 de euro pentru play-off, la care se adaugă premiul de 3,17 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii Conference League. În total, clubul are garantate în acest moment aproximativ 3,87 milioane de euro din partea UEFA.

La această sumă se vor adăuga veniturile generate de vânzarea biletelor și drepturile de televizare, astfel că încasările totale pot depăși pragul de 4 milioane de euro.

Situația devine și mai avantajoasă dacă Universitatea Craiova elimină Ararat Armenia. În acest caz, formația din Bănie își păstrează cei 525.000 de euro obținuți pentru primele trei tururi preliminare și primește, în plus, 4,31 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii Europa League. În scenariul calificării, suma garantată din partea UEFA ajunge astfel la aproximativ 4,835 milioane de euro, fără a lua în calcul veniturile suplimentare din bilete și drepturile TV.