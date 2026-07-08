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Universitatea Craiova a făcut un pas mare spre turul 2 din preliminariile Ligii Campionilor

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Debut perfect pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Formația din Bănie s-a impus cu 4-1, în fața lui Vitebsk, campioana Belarusului. Partida retur se va juca la Craiova, miercuri, 15 iulie.

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Disputat pe teren neutru, în Ungaria, la Mezőkövesd, fără spectatori în tribună, meciul a fost dominat de campioana României. Baiaram a deschis scorul cu un şut frumos, la vinclu (min. 3).

Belaruşii au marcat un gol senzațional în minutul 20, când Gromyko a expediat un șut imparabil de la 25 de metri. Oltenii n-au acuzat șocul și au trecut din nou în avantaj după numai patru minute. Bocherev a făcut un fault în careu asupra lui Etim, iar arbitrul bosniac a dictat penalty fără ezitare. Lovitura de pedeapsă a fost transformată cu siguranţă de Al-Hamlawi.

Până la pauză, Universitatea Craiova a beneficiat de al doilea penalty. De data aceasta, arbitrul arătase fault în atac, dar la intervenția VAR a revenit asupra deciziei. Al-Hamlawi a concretizat fără probleme, iar campioana României s-a detașat la două goluri (3-1 în minutul 43).

În minutul 58, Bassekou Diabate a înscris pentru Vitebsk, însă golul n-a fost validat din cauza unui ofsaid. Craiovenii au avut şi ei un gol anulat, prin Baiaram, în minutul 69, și tot pentru ofsaid.

La ultima fază a meciului, în al treilea minut al prelunigirilor, Nsimba a înscris ultimul gol al confruntării. Universitatea Craiova a câștigat cu 4-1 meciul cu ML Vitebsk, fiind cu un picior în turul 2 preliminar din Liga Campionilor.

La finalul partidei, Alexandru Cicâldău, care a împlinit astăzi 29 de ani, a declarat: „O victorie foarte importantă. Este prima dată în carieră când joc de ziua mea. Este o zi de naştere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea. Este foarte frumoasă, pentru că am câştigat acest meci. Au trecut petrecerile, gata! Nu mai avem timp. Acum trebuie să ne refacem. Nu a fost un meci atât de uşor pentru că ei au format o echipă agresivă. Trebuie să fim mai atenţi, pentru că un moment de atenţie ne poate costa. Este doar un meci. E bine că am câştigat, dar nu este încă terminat. În fotbal se poate întâmpla orice şi trebuie să fim atenţi. Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare”.

Craiovenii sunt bucuroși pentru victorie, însă se gândesc la meciul următor

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat la rândul său pentru Digi Sport: „Suntem toţi fericiţi pentru victorie. Dacă ne uităm la rezultat pare că am avut un meci uşor, dar nu a fost aşa. Ne bucurăm că am început cu o victorie, însă mai avem multe de îmbunătăţit. Întotdeauna e foarte important să fim competitivi ca şi grup. Am avut mai multe momente bune pe parcursul meciului, dar şi momente în care am suferit. E clar că trebuie să fim atenţi la anumite lucruri. Chiar şi la capitolul fizic, dar aici e normal pentru că suntem la început de sezon. Nu îmi place să vorbesc în procente la ce nivel este echipa din punct de vedere fizic, până la urmă e importat că am câştigat. A fost şi destul de cald. Acum ne preocupă şi refacerea pentru că nu avem mult timp până la următorul meci", a mai menţionat el.

În ceea ce îl priveşte pe Ştefan Baiaram, autorul primului gol, antrenorul a menţionat că acesta se antrenează foarte bine şi de aceea reuşeşte evoluţii bune: „Baiaram a jucat azi pentru că s-a antrenat foarte bine în ultima perioadă. De altfel, el se antrenează la cel mai înalt nivel de când am venit eu la echipă. Iar când te antrenezi bine îţi reuşesc şi multe lucruri bune", a precizat Filipe Coelho.

Returul se va juca pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în 15 iulie, de la 20.30. Dacă va elimina pe Vitebsk, în turul 2 preliminar formația din Bănie se va duela cu învingătoarea din duelul Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) - Levski Sofia (Bulgaria).

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