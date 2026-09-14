 A înscris golul victoriei, apoi a făcut accident cu mașina! Fiul lui Paolo Maldini, pozitiv la alcool și droguri. Ce s-a întâmplat după | adevarul.ro
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A înscris golul victoriei, apoi a făcut accident cu mașina! Fiul lui Paolo Maldini, pozitiv la alcool și droguri. Ce s-a întâmplat după

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Daniel Maldini a avut parte de un final de weekend complet neașteptat. La câteva ore după ce a marcat golul victoriei lui Cagliari în partida cu Atalanta, fotbalistul de 24 de ani a fost implicat într-un accident rutier la Milano.

Daniel Maldini
Daniel Maldini Foto: Instagram

Maldini se afla la volanul unui Porsche Carrera 4, în care mai erau alte trei persoane, când mașina s-a ciocnit cu un Volkswagen Golf. Accidentul s-a produs în jurul orei 05:15, iar în urma impactului cinci persoane au suferit răni ușoare. Fotbalistul a ajuns la spital pentru controale, dar a fost externat în aceeași zi.

Poliția i-a făcut două teste pentru alcool, iar rezultatele au indicat 0,91 mg/l, respectiv 0,89 mg/l, peste limita legală de 0,5 mg/l. În urma rezultatului, permisul lui Maldini a fost retras, iar pe numele acestuia s-a întocmit un dosar penal. Un test preliminar pentru substanțe interzise a ieșit, în primă instanță, de asemenea, pozitiv, conform Gazzetta dello Sport.

Situația s-a schimbat după efectuarea analizelor complete

Cagliari a anunțat că testele toxicologice realizate ulterior au avut rezultate negative, iar Maldini urma să revină la antrenamentele echipei.

„Informațiile apărute în aceste zile referitoare la rezultate pozitive de natură toxicologică în ceea ce-l privește pe Daniel sunt complet nefondate. Rezultatele sunt absolut și total negative. Testele toxicologice efectuate în această dimineață de Daniel, chiar direct la clinica spitalului echipei sale actuale de fotbal, unde este legitimat, au avut de fapt rezultat complet negativ pentru orice tip de substanță stupefiantă în ceea ce-l privește. Daniel nu a consumat niciodată substanțe stupefiante. Iar testele de astăzi sunt complet negative!”, a transmis avocatul Danilo Buongiorno.

Ulterior, fotbalistul a publicat documentul medical care atestă că rezultatele analizelor toxicologice efectuate pentru depistarea substanțelor interzise au fost negative.

Rezultatele analizelor toxicologice
Rezultatele analizelor toxicologice Foto: Instagram @danielmaldini

„Informațiile sunt în totalitate neadevărate!”

În acest moment, rezultatele analizelor cerute de Poliția Locală în cadrul anchetei nu au fost făcute publice. Avocatul lui Daniel Maldini a transmis că ia în calcul demersuri legale pentru a apăra imaginea și reputația fotbalistului.

Informațiile grave apărute în aceste zile care urmăresc să afecteze grav imaginea fotbalistului sunt în totalitate neadevărate. Se avertizează pe oricine să nu comunice și/sau să nu răspândească această informație falsă prin niciun mijloc de comunicare: cu atât mai mult fără verificarea prealabilă a veridicității sursei. Ne rezervăm dreptul de a apăra imaginea și reputația fotbalistului prin acțiuni civile și penale conform art. 595 alin. 2 Cod Penal!, se arată în comunicat.

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