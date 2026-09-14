 Chivu trebuie să repare rapid coșmarul din Champions League. S-au tras concluziile după șase eșecuri în șapte meciuri: „Suntem conștienți!” | adevarul.ro
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Chivu trebuie să repare rapid coșmarul din Champions League. S-au tras concluziile după șase eșecuri în șapte meciuri: „Suntem conștienți!”

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Cristi Chivu trage un semnal de alarmă la Inter înaintea următorului meci din Serie A, cu Udinese. Antrenorul român este îngrijorat de forma echipei în Liga Campionilor și consideră că rezultatele recente nu sunt la nivelul așteptărilor unui club cu tradiția lui Inter.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

Problemele din cea mai importantă competiție europeană au devenit tot mai evidente în ultimele luni. După un start perfect, cu patru victorii consecutive, Inter a intrat într-o perioadă complet diferită și a ajuns să piardă șase dintre ultimele șapte partide disputate în Champions League.

Nu reușește să redreseze vestiarul

Parcursul european a început excelent pentru formația lui Chivu. Inter s-a impus fără emoții în fața lui Ajax, scor 2-0, apoi a trecut de Slavia Praga cu 3-0 și de Royale Union SG cu 4-0. Seria victoriilor a continuat și împotriva lui Kairat Almaty, 2-1.

De atunci, însă, echipa milaneză nu a mai reușit să păstreze același ritm. Au urmat înfrângeri cu Atletico Madrid, 1-2, Liverpool, 0-1, și Arsenal, 1-3. Problemele au continuat și în duelurile cu Bodo/Glimt, pierdute cu 1-3 și 1-2, iar în actualul sezon Inter a început cu un nou eșec, 1-2 pe terenul lui Real Madrid.

„Am câştigat doar unul din ultimele şapte, dar nu ne pierdem moralul!”

Pentru Chivu, seria negativă reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Tehnicianul român știe că Inter trebuie să arate mult mai bine în Champions League, mai ales pentru un club care are în palmares performanțe importante și pretenții pe măsură.

Ultimele meciuri din Liga Campionilor nu au decurs aşa cum ne-am dorit, am câştigat doar unul din ultimele şapte, dar nu am văzut o echipă care să-şi piardă moralul. Dimpotrivă, am văzut o echipă care a simţit că a ratat o mare oportunitate la Madrid, pentru că am jucat atât de bine. Puteam obţine rezultate mai bune şi trebuie să progresăm, suntem conştienţi de asta. Acum însă mergem mai departe. Avem o responsabilitate, să fim la înălțimea clubului nostru. Inter vrea mereu să se îmbunătățească și va încerca să o facă și cu această ocazie!, a declarat Cristi Chivu, la conferința de presă.

Programul lui Inter în Champions League

Inter a început campania europeană pe 8 septembrie, cu Real Madrid (1-2), în deplasare.

  • 13 octombrie 2026: Inter - Club Brugge
  • 21 octombrie 2026: Inter - Șahtior Donețk
  • 4 noiembrie 2026: Feyenoord - Inter
  • 25 noiembrie 2026: Inter - Stuttgart
  • 9 decembrie 2026: Borussia Dortmund - Inter
  • 20 ianuarie 2027: Slovan Bratislava - Inter
  • 27 ianuarie 2027: Inter - Liverpool

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