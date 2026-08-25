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3,3 milioane de dolari pentru o minge cu care a marcat Maradona un gol celebru

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Balonul cu care Maradona a înscris golul „cu mâna lui Dumnezeu” în meciul cu Anglia, la CM 1986, s-a vândut cu o sumă record la o casă de licitații din SUA.

Maradona e socotit de mulți drept cel mai mare fotbalist din istorie
Maradona e socotit de mulți drept cel mai mare fotbalist din istorie Foto: EPAImages

Pentru marii colecționari obiectele care au aparținut unor campioni sau cele folosite în obținerea unor victorii deosebite au o valoare inestimabilă. Cu toate acestea, la licitații acestea își găsesc până la urmă un preț. Mai mult sau mai puțin corect. Așa s-a întâmplat deunăzi, când la o acțiune inițiată de casa americană de licitații Heritage Auctions mingea cu care Diego Maradona a marcat un gol cu mâna în meciul pe care Argentina l-a câștigat (2-1) cu Anglia, în 1986, a fost vândută pentru o sumă record: 3,3 milioane de dolari (peste 2,8 milioane de euro). Pe de altă parte, așteptările erau mult mai mari. În sensul că având prețul de plecare de 2,5 milioane de dolari (aproximativ 2,1 milioane de euro), se estima că singura minge din acel meci memorabil, cea păstrată inițial de arbitrul Ali Bennaceur, s-ar putea vinde cu aproximativ 10 milioane de dolari (8,5 milioane de euro). Ceea ce nu s-a întâmplat. E adevărat, și în contextul mondial actual. Pe de altă parte, în cadrul aceluiași eveniment, halatul purtat de Muhammad Ali în timpul faimosului meci cu Joe Frazier, din octombrie 1975, a fost achiziționat pentru 549.000 de dolari (470.000 de euro).

Confruntarea din 22 iunie 1986, care s-a desfășurat la Ciudad de Mexico, pe stadionul „Azteca”, a marcat istoria fotbalului. Disputa a contat pentru sferturile de finală ale CM de fotbal. Argentinienii s-au prezentat la meciul cu Anglia dornici să câștige. Iar Maradona a dezvăluit în cartea autobiografică „Adevărul meu” că a fost vorba despre „eliminarea englezilor” și aducerea unui omagiu celor care muriseră în 1982. S-a făcut referire la Războiul Insulelor Falkland / Malvine, care izbucnise în 2 aprilie 1982, cu o debarcare argentiniană pe teritoriul revendicat de la europeni în Oceanul Atlantic, și care s-a încheiat în 14 iunie, cu înfrângerea sud-americanilor.

În 1986, argentinienii își doreau titlul mondial, iar meciul cu Anglia a reprezentat al doilea obstacol ce trebuia depășit după cel cu Uruguay (1-0) din optimile de finală. Prima parte a fost una tensionată. Englezii au reușit să-l anihileze pe Maradona, cel care avea pe atunci 25 de ani. În minutul 51, însă, la un balon deviat de europeni spre poarta proprie, argentinianul l-a învins pe portarul Shilton la un duel aerian deși britanicul era mult mai înalt. Doar că Maradona a trimis mingea în poartă cu mâna, ca la volei, ceea ce i-a făcut pe europeni să protesteze vehement. Arbitrul tunisian Ali Bennaceur a validat golul și cum pe atunci nu exista VAR (arbitraj video) rezultatul de 1-0 a fost afișat pe tabela de scor. „Decarul” a spus mai apoi: „A fost puțin din capul lui Maradona și puțin din mâna lui Dumnezeu”. Trei minute după aceea, argentinianul a marcat din nou, dar de data aceasta a făcut-o într-un mod cât se poate de special. A recuperat mingea în propria jumătate de teren, a făcut o cursă de peste cincizeci de metri, a depășit cinci adversari, inclusiv pe Shilton, și a trimis mingea în poartă. Anglia a acuzat șocul, iar până la final n-a mai reușit decât să reducă diferența prin Gary Lineker. Argentina și Maradona au câștigat ulterior și titlul mondial.

Tricoul lui Maradona a fost achiziționat pentru 7,1 milioane de lire sterline
Tricoul lui Maradona a fost achiziționat pentru 7,1 milioane de lire sterline Foto: EPAImages

E de amintit, totodată, că și tricoul purtat de starul lui Napoli în acel meci a fost scos la licitație de englezul Steva Hodge (cei doi au făcut schimb de tricouri la final), în mai 2022, fiind achiziționat pentru 7,1 milioane de lire sterline (cca 9,3 milioane de dolari). În privința balonului, Dan Imler, vicepreședintele diviziei de sport de la Heritage Auctions, a spus despre el: „Cred că este cel mai emblematic din istoria fotbalului”.

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