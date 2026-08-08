10 milioane de dolari pentru o bucată de istorie! Mingea cu care Maradona a înscris golul „Mâna lui Dumnezeu” se vinde

Unul dintre cele mai cunoscute obiecte din istoria fotbalului ar putea ajunge în mâinile unui colecționar pentru o sumă uriașă. Mingea folosită la golul controversat înscris de Diego Maradona împotriva Angliei, la Campionatul Mondial din 1986, va fi scoasă la licitație în luna august. Valoarea estimată a obiectului ajunge la 10 milioane de dolari.

Licitația va fi organizată de Heritage Auctions, iar evenimentul este programat între 21 și 23 august. Prețul de pornire a fost stabilit la 2,5 milioane de dolari, însă organizatorii se așteaptă ca mingea să fie vândută pentru o sumă de ordinul zecilor de milioane.

Golul care a intrat în istorie: „Mâna lui Dumnezeu”

Momentul care a făcut celebră mingea s-a petrecut în sferturile de finală ale Mondialului din Mexic, pe stadionul Azteca. Maradona a trimis mingea în poartă peste Peter Shilton, folosindu-se de mână, deși arbitrul a validat golul. Argentina a câștigat partida cu 2-1, iar Maradona a înscris ambele goluri ale echipei sale. După meci, fostul mare fotbalist a descris celebra fază spunând că mingea a fost trimisă în poartă „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”. Golul a rămas cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”, iar Argentina avea să cucerească trofeul mondial în acel an, cu Maradona în rolul principal.

„Cred că este, fără îndoială, cea mai istorică minge din lumea fotbalului. Ambele goluri marcate sunt pur și simplu atât de emblematice, atât de memorabile!”, a declarat pentru AFP Dan Imler, vicepreședinte al departamentului de sport al Heritage Auctions.

Tricoul lui Maradona, în topul celor mai scumpe obiecte din fotbal

Un alt obiect legendar care i-a aparținut lui Diego Maradona a stabilit un record în lumea fotbalului. Tricoul purtat de argentinian în partida cu Anglia este considerat cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată, după ce a fost adjudecat pentru 9,3 milioane de dolari.

Maradona a murit în 2020, la vârsta de 60 de ani. Legenda fotbalului argentinian a suferit un stop cardiac, în contextul unui edem pulmonar acut.