Moartea lui Diego Maradona ar fi putut fi evitată. Dezvăluiri fără precedent făcute de un medic: „În 48 de ore, starea lui s-ar fi îmbunătățit!”

Moartea lui Diego Maradona continuă să ridice semne de întrebare, la mai bine de cinci ani de la dispariția fostului mare fotbalist argentinian. Legenda fotbalului mondial s-a stins din viață pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani.

În timpul procesului legat de decesul său, un medic care l-a cunoscut îndeaproape, Mario Schiter, a declarat că starea lui Maradona ar fi putut fi stabilizată rapid dacă primea un tratament simplu pentru eliminarea excesului de lichid din organism. Potrivit acestuia, efectele s-ar fi putut vedea chiar în primele 48 de ore.

„Li se administrează diuretice. În 12 ore sunt deja acasă!”

Schiter este medicul care l-a tratat și supravegheat pe Diego Maradona la începutul anilor 2000, si care a participat, ulterior, la autopsia acestuia din anul 2020, conform Agerpres.

„În aproximativ 48 de ore, starea lui s-ar fi îmbunătățit semnificativ! Văd zilnic pacienți ca acesta la terapie intensivă, care sosesc cu insuficiență cardiacă congestivă. Li se administrează diuretice pentru a le reduce volumul, iar după 12 ore sunt deja acasă!”, a susținut specialistul în terapie intensivă.

Acumularile mari de lichid din organismul lui Maradona nu s-au format peste noapte

La procesul legat de moartea lui Diego Maradona, medicul Mario Schiter a confirmat concluziile prezentate anterior și de alți specialiști: fostul mare fotbalist avea acumulări mari de lichid în mai multe organe în momentul decesului.

Aceeași idee a fost susținută și de medicul Carlos Casinelli, prezent la autopsie. Acesta a explicat că o asemenea acumulare nu apare brusc și că problema s-ar fi dezvoltat pe parcursul mai multor zile. Potrivit lui, lichidul nu s-ar fi putut strânge în mai puțin de o săptămână sau zece zile, ceea ce ridică semne de întrebare legate de monitorizarea stării sale de către echipa medicală.

Procesul legat de moartea starului argentinian a fost reluat de curând.