Echipa medicală a lui Diego Maradona, acuzată că a ignorat semnele privind agravarea stării sale

În cadrul procesului privind cazul Diego Maradona, Un medic legist a acuzat echipa medicală a starului argentinian decedat în 2020. Acesta susține că nu s-a ținut cont de „semnalele de alarmă” referitoare la starea de sănătate a fostului fotbalist.

Potrivit AFP, citată de News.ro, Diego Maradona prezenta, cu câteva zile înainte de moartea din 2020, „semne de alarmă" care nu au fost luate în considerare de către echipa medicală. Afirmația a fost făcută de un medic legist în cadrul procesului în care sunt judecați şapte profesioniști din domeniul sănătății pentru neglijențe potențial fatale.

Carlos Cassinelli este unul dintre numeroșii medici audiaţi în cadrul procesului, care a început în urmă cu patru luni la San Isidro. Mărturia sa are o pondere deosebită, întrucât a fost membru al impunătoarei Comisii medicale interdisciplinare (formată din 22 de membri), înfiinţată în 2021 de justiţie în cazul Maradona.

De asemenea, acesta a fost unul dintre experţii care au efectuat autopsia. „Au existat semnale de alarmă: edem la membrele inferioare, edem la degete, sforăit, respiraţie scurtă, semne de hipertensiune sau tahicardie", a enumerat dr. Cassinelli. „Nimeni nu a verificat despre ce era vorba" în cazul acestei tumefieri generalizate, deşi aceasta reprezenta „un risc vital", a subliniat el. „Rezultatul final a fost decesul. Se consideră că aceste semnale de alarmă nu au fost luate în considerare de medici, deoarece atitudinea lor nu s-a schimbat".

Medicul Cassinelli a prezentat una dintre cele mai incriminatoare mărturii de până acum cu privire la lipsa de atenţie acordată lui Maradona, în timpul convalescenţei sale postoperatorii de două săptămâni din noiembrie 2020, petrecută într-o reşedinţă închiriată special pentru această ocazie în Tigre (la nord de Buenos Aires). „Deteriorarea stării de sănătate a fost progresivă. De la ieşirea din spital până la deces. Cel puţin zece zile (înainte de moartea sa). S-ar fi putut da alarma", a subliniat el.

Așa cum a făcut-o într-o depoziţie anterioară, doctorul a reamintit că medicul legist estimează că „faza agonică a lui Maradona a durat aproximativ 12 ore" - un interval care, până în prezent, nu a făcut obiectul unui consens în cadrul procesului. Dr. Cassinelli a descris-o ca fiind „o fază între viaţă şi moarte, în cursul căreia funcţiile se pierd treptat. O fază în care trecerea spre moarte este ireversibilă".

Mai mulţi alţi martori, inclusiv un agent de securitate și un maseur, au depus mărturie în cadrul audierilor din ultimele săptămâni, fiind de acord în descrierea lor privind lipsa de atenţie acordată vedetei în ultimele sale zile. Acesta a fost găsit mort în patul său în jurul prânzului, la 25 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui şoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. Cei şapte profesionişti din domeniul sănătăţii judecaţi (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) riscă până la 25 de ani de închisoare, dar neagă orice responsabilitate. Majoritatea invocă specialitatea lor, rolul lor segmentat, fără legătură directă cu cauzele clinice ale decesului. Procesul ar urma să se prelungească până după luna august.