search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

29 iunie: Maradona și cel mai mare moment al carierei sale. Triumful Argentinei la Mondialul din Mexic

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe 29 iunie a fost redactată Scrisoarea lui Neacșu, cel mai vechi text păstrat în limba română, s-au născut Nicolae Bălcescu și Antoine de Saint-Exupéry, Parlamentul a adoptat Constituția din 1866, iar Argentina a cucerit titlul mondial la fotbal în 1986.

Naționala Argentinei a câștigat Cupa Mondială pe 29 iunie 1986 FOTO Arhivă
Naționala Argentinei a câștigat Cupa Mondială pe 29 iunie 1986 FOTO Arhivă

1521 – Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

La 29 iunie 1521, negustorul Neacșu din Câmpulung i-a trimis o scrisoare lui Johannes Benkner, judele Brașovului, pentru a-l informa despre mișcările militare ale Imperiului Otoman la sud de Dunăre. Documentul este considerat cel mai vechi text cunoscut redactat în limba română care s-a păstrat până în prezent.

Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung FOTO cimec.ro
Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung FOTO cimec.ro

Scrisoarea a fost scrisă cu alfabet chirilic slavon, utilizat în epocă în spațiul românesc, și este păstrată în arhivele din Brașov.

1819 – S-a născut Nicolae Bălcescu

La 29 iunie 1819 s-a născut, la București, Nicolae Bălcescu, una dintre personalitățile reprezentative ale generației pașoptiste. Istoric, publicist și om politic, Bălcescu a studiat la Colegiul Sfântul Sava și s-a implicat încă din tinerețe în mișcările care urmăreau modernizarea societății românești și afirmarea drepturilor naționale.

Nicolae Bălcescu FOTO Florin Epure
Nicolae Bălcescu FOTO Florin Epure

Nicolae Bălcescu a avut un rol important în Revoluția de la 1848 din Țara Românească, fiind membru al Guvernului Provizoriu și susținător al reformelor democratice. Bălcescu a murit în exil, la Palermo, în 1852, la vârsta de numai 33 de ani.

1866 – Adoptarea Constituției României

La 29 iunie 1866, Parlamentul României a adoptat Constituția care avea să devină Legea Fundamentală a statului român modern. Actul a fost promulgat la scurt timp după venirea pe tron a principelui Carol I și s-a inspirat în mare măsură din Constituția Belgiei din 1831, considerată una dintre cele mai avansate din Europa la acea vreme.

„I pak“, formula cea mai uzitată în româna veche. Cât s-a schimbat limba română în ultimii 500 de ani VIDEO
Constituţia din 1866 FOTO Arhivele Naţionale ale României
Constituţia din 1866 FOTO Arhivele Naţionale ale României

Constituția din 1866 a consacrat principiul separării puterilor în stat, responsabilitatea guvernului în fața Parlamentului și garantarea unor drepturi și libertăți civile. Documentul a rămas în vigoare până în 1923, fiind cea mai longevivă constituție din istoria României

1900 – S-a născut Antoine de Saint-Exupéry

La 29 iunie 1900 s-a născut, la Lyon, în Franța, Antoine de Saint-Exupéry, scriitor și aviator care avea să devină una dintre cele mai cunoscute figuri ale literaturii franceze din secolul al XX-lea. După efectuarea serviciului militar, s-a orientat către aviație și a lucrat pentru companii poștale aeriene care operau pe rute între Europa, Africa și America de Sud.

Antoine de Saint-Exupéry FOTO © Wikimedia Commons
Antoine de Saint-Exupéry FOTO © Wikimedia Commons

Experiențele sale de pilot au stat la baza unor volume precum „Curierul de Sud”, „Zbor de noapte” și „Pământ al oamenilor”. Cea mai celebră operă a sa rămâne „Micul Prinț”, publicată în 1943 și tradusă în sute de limbi și dialecte. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Saint-Exupéry a efectuat misiuni de recunoaștere pentru forțele franceze, dispărând în timpul unui zbor deasupra Mării Mediterane la 31 iulie 1944.

Cum au fost premiaţi jucătorii echipei Steaua Bucureşti pentru câştigarea Cupei Campionilor Europeni 1986

1986 – Argentina câștigă Campionatul Mondial de Fotbal

La 29 iunie 1986, Argentina a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal desfășurat în Mexic, după victoria cu 3-2 împotriva Germaniei de Vest în finala disputată pe stadionul Azteca din Ciudad de México. Echipa sud-americană era pregătită de selecționerul Carlos Bilardo și îl avea drept căpitan pe Diego Maradona.

Succesul din 1986 a adus Argentinei al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 1978. Maradona a avut o contribuție decisivă pe parcursul competiției, marcând cinci goluri și oferind cinci pase decisive. Turneul a rămas în istoria fotbalului și pentru meciul cu Anglia din sferturile de finală, în care Maradona a înscris atât celebrul gol cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”, cât și unul dintre cele mai apreciate goluri realizate vreodată la un Campionat Mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
gandul.ro
image
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
mediafax.ro
image
Șoc în SuperLiga! Pleacă definitiv din România după ce frații săi au scris istorie la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Drum la granița cu Ucraina, propus pentru modernizare prin programul SAFE. Autoritățile județene din Tulcea vor să-l transfere Armatei, MApN spune că nu intenționează să-l preia
libertatea.ro
image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Nu mai scoate câinele la plimbare la aceste temperaturi. Când poate deveni căldura letală pentru animale
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri
playtech.ro
image
El este atacantul transferat de Dinamo! A sosit în cantonamentul din Polonia
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit bine! De lei?”
digisport.ro
image
Zeci de pensiuni și vile sunt scoase la vânzare în stațiuni superbe de la munte. De ce renunță la ele proprietarii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Preşedintele şi-a anunţat DEMISIA. Urmează alegeri anticipate, parlamentare şi prezidenţiale
romaniatv.net
image
Pensii iulie 2026. Când intră banii. Se aplică o mare schimbare pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
click.ro
image
Horoscop 29 iunie. Racii își vor anula planurile în ultimul moment, iar Peștii trec printr-un moment delicat
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Nartea, la un pas să-și piardă familia. Cum au reușit el și soția să treacă peste criza din căsnicie
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte