29 iunie: Maradona și cel mai mare moment al carierei sale. Triumful Argentinei la Mondialul din Mexic

Pe 29 iunie a fost redactată Scrisoarea lui Neacșu, cel mai vechi text păstrat în limba română, s-au născut Nicolae Bălcescu și Antoine de Saint-Exupéry, Parlamentul a adoptat Constituția din 1866, iar Argentina a cucerit titlul mondial la fotbal în 1986.

1521 – Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

La 29 iunie 1521, negustorul Neacșu din Câmpulung i-a trimis o scrisoare lui Johannes Benkner, judele Brașovului, pentru a-l informa despre mișcările militare ale Imperiului Otoman la sud de Dunăre. Documentul este considerat cel mai vechi text cunoscut redactat în limba română care s-a păstrat până în prezent.

Scrisoarea a fost scrisă cu alfabet chirilic slavon, utilizat în epocă în spațiul românesc, și este păstrată în arhivele din Brașov.

1819 – S-a născut Nicolae Bălcescu

La 29 iunie 1819 s-a născut, la București, Nicolae Bălcescu, una dintre personalitățile reprezentative ale generației pașoptiste. Istoric, publicist și om politic, Bălcescu a studiat la Colegiul Sfântul Sava și s-a implicat încă din tinerețe în mișcările care urmăreau modernizarea societății românești și afirmarea drepturilor naționale.

Nicolae Bălcescu a avut un rol important în Revoluția de la 1848 din Țara Românească, fiind membru al Guvernului Provizoriu și susținător al reformelor democratice. Bălcescu a murit în exil, la Palermo, în 1852, la vârsta de numai 33 de ani.

1866 – Adoptarea Constituției României

La 29 iunie 1866, Parlamentul României a adoptat Constituția care avea să devină Legea Fundamentală a statului român modern. Actul a fost promulgat la scurt timp după venirea pe tron a principelui Carol I și s-a inspirat în mare măsură din Constituția Belgiei din 1831, considerată una dintre cele mai avansate din Europa la acea vreme.

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Constituția din 1866 a consacrat principiul separării puterilor în stat, responsabilitatea guvernului în fața Parlamentului și garantarea unor drepturi și libertăți civile. Documentul a rămas în vigoare până în 1923, fiind cea mai longevivă constituție din istoria României

1900 – S-a născut Antoine de Saint-Exupéry

La 29 iunie 1900 s-a născut, la Lyon, în Franța, Antoine de Saint-Exupéry, scriitor și aviator care avea să devină una dintre cele mai cunoscute figuri ale literaturii franceze din secolul al XX-lea. După efectuarea serviciului militar, s-a orientat către aviație și a lucrat pentru companii poștale aeriene care operau pe rute între Europa, Africa și America de Sud.

Experiențele sale de pilot au stat la baza unor volume precum „Curierul de Sud”, „Zbor de noapte” și „Pământ al oamenilor”. Cea mai celebră operă a sa rămâne „Micul Prinț”, publicată în 1943 și tradusă în sute de limbi și dialecte. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Saint-Exupéry a efectuat misiuni de recunoaștere pentru forțele franceze, dispărând în timpul unui zbor deasupra Mării Mediterane la 31 iulie 1944.

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1986 – Argentina câștigă Campionatul Mondial de Fotbal

La 29 iunie 1986, Argentina a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal desfășurat în Mexic, după victoria cu 3-2 împotriva Germaniei de Vest în finala disputată pe stadionul Azteca din Ciudad de México. Echipa sud-americană era pregătită de selecționerul Carlos Bilardo și îl avea drept căpitan pe Diego Maradona.

Succesul din 1986 a adus Argentinei al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 1978. Maradona a avut o contribuție decisivă pe parcursul competiției, marcând cinci goluri și oferind cinci pase decisive. Turneul a rămas în istoria fotbalului și pentru meciul cu Anglia din sferturile de finală, în care Maradona a înscris atât celebrul gol cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”, cât și unul dintre cele mai apreciate goluri realizate vreodată la un Campionat Mondial.