Mâna lui Dumnezeu. În 1986, Argentina a învins Anglia cu golurile lui Maradona

Adversare în a doua semifinală a CM de fotbal, astăzi, la ora 22.00, Anglia și Argentina au avut câteva dueluri care au marcat istoria sportului cu balonul rotund. Cel mai cunoscut duel datează din 1986, când Maradona a marcat primul gol cu mâna, ca la volei.

După confruntarea dintre Franța și Spania, disputată aseară (s-au impus ibericii cu 2-0), o altă întâlnire promite un fotbal de mare clasă. Iar dincolo de sport, și rivalitatea dintre Anglia și Argentina are conotații ce țin de istorie. În 1806 și 1807, britanicii au întreprins mai multe expediții militate în zona estuarului Rio de la Plata contra coloniilor spaniole de acolo. În timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, Argentina a sprijinit Germania Nazistă. Ceea ce, desigur, că nu a fost pe placul britanicilor. Totul a culminat cu Războiul Insulelor Falkland / Malvine, un război izbucnit în 2 aprilie 1982, cu o debarcare argentiniană pe teritoriul revendicat de la europeni în Oceanul Atlantic, și care s-a încheiat în 14 iunie, cu înfrângerea sud-americanilor.

La nivelul primelor echipe de fotbal, Anglia și Argentina s-au înfruntat de 14 ori, iar britanicii s-au impus în șase rânduri, în timp ce rivalii lor au adunat numai două victorii. Prima dispută, una amicală, a avut loc la Londra, în 9 mai 1951, iar Anglia s-a impus cu 2-1. Probabil că mulți se vor întreba de ce atât de târziu în condițiile în care primele ediții ale Mondialelor s-au disputat în 1930, 1934 și 1938. Explicația este simplă. Inventatoare a fotbalului, Anglia a refuzat să participe la CM, considerând că celelalte echipe nu se ridică la nivelul său valoric... Următoarele trei dispute dintre Anglia și Argentina au avut loc în America de Sud. Iar cele două națiuni și-au împărțit victoriile. După un 0-0 la Buenos Aires, în 17 mai 1953, britanicii s-au impus cu 3-1 la Rancagua (Chile), în Grupa 4 a CM de fotbal din 1962. Doi ani după aceea, la Rio de Janeiro (Brazilia), Argentina a obținut prima victorie, 1-0.

Rattin și cartonașul roșu

Primul episod tensionat al disputelor anglo-argentiniene datează din 23 iulie 1966, de pe stadionul „Wembley” din Londra. Gazdă a turneului final al Cupei Mondiale, Anglia visa să obțină primul titlu și terminase pe primul loc în Grupa I după 0-0 cu Uruguay, 2-0 cu Mexic și 2-0 cu Franța. Argentina se clasase pe poziția a doua în Grupa II, după 2-1 cu Spania, 0-0 cu RF Germania și 2-0 cu Elveția. Programată în sferturile de finală, confruntarea a adunat în tribune 90.000 de spectatori.

Meciul a fost socotit ca fiind dur, iar în minutul 35 arbitrul german Rudolf Kreitlein l-a eliminat pe Rattin, mijlocașul lui Boca Juniors. Cum oficialul nu vorbea spaniola, iar argentinianul nu pricepea boabă de germană (și nici engleza), căpitanul Argentinei s-a făcut că nu înțelege și a refuzat să părăsească terenul! A fost adus un traducător, iar Rattin a avut o izbucnire nervoasă când a aflat că a fost trimis în tribună. S-a dus la colțul terenului și a mototolit un drapel britanic.

Anglia a câștigat partida la limită prin golul marcat de Geoff Hurst în minutul 78. După episodul cu Rattin, FIFA a acceptat ideea susținută de fostul arbitru englez Ken Aston de a se adopta un sistem de avertizare a jucătorilor. Așa au apărut cartonașele galben și roșu în fotbal, acestea fiind folosite pentru prima dată la Campionatul Mondial din 1970. În ceea ce-l privește pe Antonio Rattin, acesta s-a stins din viață la 89 de ani, în 11 iulie anul acesta, motiv pentru care în acea zi argentinienii au purtat banderole negre la meciul cu Elveția (3-1).

S-a înscris și „golul secolului”

Eliminarea lui Rattin, în 1966, și izbucnirea războiului din 1982 au făcut ca rivalitatea anglo-argentiniană să fie și mai mare. Iar aceasta a cunoscut un nou episod la CM din 1986. Până atunci, cele două națiuni au mai susținut trei partide, toate amicale. Primele două s-au încheiat la egalitate: 2-2 la Londra, în 22 mai 1974, și 1-1 la Buenos Aires, în 12 iunie 1977. Cea de-a treia, găzduită de „Wembley”, în 13 mai 1980, s-a soldat cu victoria (3-1) Angliei.

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Și iată-ne la Ciudad de Mexico, pe stadionul „Azteca”, în 22 iunie 1986. Disputa a contat tot pentru sferturile de finală ale CM de fotbal, iar asupra acesteia s-a oprit și filmul documentar „Meciul”, regizat de argentinienii Juan Cabral și Santiago Franco și prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, anul acesta.

Argentinienii s-au prezentat la meciul cu Anglia dornici să câștige. Iar Maradona a dezvăluit în cartea autobiografică „Adevărul meu” că a fost vorba despre „eliminarea englezilor” și aducerea unui omagiu celor care muriseră în 1982. Desigur că sud-americanii își doreau titlul mondial și pentru a-l obține veniseră din vreme în Mexic pentru a se obișnui cu altitudinea. Iar meciul cu Anglia a reprezentat al doilea obstacol ce trebuia depășit după cel cu Uruguay (1-0) din optimile de finală.

Prima parte a fost una tensionată. Englezii au reușit să-l anihileze pe Maradona, cel care avea pe atunci 25 de ani. În minutul 51, însă, la un balon deviat de europeni spre poarta proprie, argentinianul l-a învins pe portarul Shilton la un duel aerian deși britanicul era mult mai înalt. Doar că Maradona a trimis mingea în poartă cu mâna, ca la volei, ceea ce i-a făcut pe europeni să protesteze vehement. Arbitrul tunisian Ali Bennaceur a validat golul și cum pe atunci nu exista VAR (arbitraj video) rezultatul de 1-0 a fost afișat pe tabela de scor. „Decarul” a spus mai apoi: „A fost puțin din capul lui Maradona și puțin din mâna lui Dumnezeu”. Trei minute după aceea, argentinianul a marcat din nou, dar de data aceasta a făcut-o într-un mod cât se poate de special. A recuperat mingea în propria jumătate de teren, a făcut o cursă de peste cincizeci de metri, a depășit cinci adversari, inclusiv pe Shilton, și a trimis mingea în poartă. Anglia a acuzat șocul, iar până la final n-a mai reușit decât să reducă diferența prin Gary Lineker. Argentina și Maradona au câștigat ulterior și titlul mondial. Iar tricoul purtat de starul lui Napoli a fost scos la licitație de englezul Steva Hodge (cei doi au făcut schimb de tricouri la final), în mai 2022, fiind achiziționat pentru 7,1 milioane de lire sterline (cca 9,3 milioane de dolari).

După meciul epic din 1986 s-au mai disputat alte cinci, dintre care două la turneele finale ale CM. A fost 2-2 și 4-3 pentru Argentina la loviturile de departajare în optimile de finală ale ediției din 1998, respectiv 1-0 pentru Anglia în Grupa F a turneului din 2002. Celelalte trei partide au fost amicale: 2-2 la Londra, în 25 mai 1991, 0-0 la Londra, în 23 februarie 2000, și 3-2 pentru britanici la Geneva (Elveția), în 12 noiembrie 2005.

Prima întâlnire dintre Messi și Kane

Cum de la ultima dispută anglo-argentiniană au trecut aproape 21 de ani, pentru jucătorii care se vor afla pe teren, diseară, aceasta va fi și prima confruntare directă. La 39 de ani, Messi ar fi putut evolua în amicalul de la Geneva, în noiembrie 2005, însă era suspendat după eliminarea dintr-un amical precedent cu Ungaria. „Este un meci special pentru că Anglia este o echipă grozavă, o forță, și este întotdeauna plăcut să joci împotriva unei echipe ca aceasta”, a declarat Messi după victoria Argentinei cu 3-1 în fața Elveției, în sferturile Cupei Mondiale. „Trebuie să ne odihnim, pentru că venim după multă uzură, lucru pe care grupul îl simte evident, și să ajungem în cea mai bună formă posibilă pentru a continua să facem ceea ce am făcut: să performăm”, a mai spus argentinianul.

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De partea cealaltă, Harry Kane a debutat la prima reprezentativă a Angliei în 2015, la un deceniu după ultima confruntare cu Argentina. Altfel, Messi are 8 goluri marcate la această ediție, iar Kane și Bellingham au reușit câte 6 fiecare. Așadar, vom avea și un duel pentru titlul de golgheter.