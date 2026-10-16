3 milioane de euro pregătiți pentru o revenire spectaculoasă în iarnă. Fotbalistul dorit cu ardoare la FCSB

În vârstă de 28 de ani și evaluat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, Florinel Coman este legitimat în prezent la Al-Gharafa, în Qatar, unde are contract până în iunie 2027.

Gigi Becali Foto: Mediafax

Una dintre variantele luate în calcul ar fi un împrumut până la finalul sezonului, când fotbalistul ar urma să intre în ultimele luni de contract.

O eventuală revenire ar presupune însă un efort financiar important pentru FCSB. Florinel Coman câștigă în Qatar aproximativ două milioane de euro pe an, astfel că Gigi Becali ar trebui să negocieze atât condițiile mutării, cât și salariul jucătorului. Un reper ar putea fi înțelegerea pregătită pentru Denis Drăguș, despre care se spune că ar urma să primească un milion de euro anual, plus bonusuri în funcție de rezultate, conform fanatik.ro.

Unul dintre motivele pentru care FCSB îl dorește pe Coman este situația de pe flancul stâng al atacului. Meriton Korenica nu l-ar mai mulțumi pe deplin pe patron, în timp ce Dennis Politic a avut puține apariții și nu traversează cea mai bună perioadă. Denis Drăguș este văzut mai degrabă ca soluție pentru centrul atacului, iar Aymen Boutoutaou nu se mai află printre preferații lui Becali. În acest context, revenirea lui Coman ar putea oferi echipei o variantă importantă în ofensivă.