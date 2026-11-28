Cititorii „Adevărul” au la dispoziție și sâmbătă, 28 noiembrie, o serie de jocuri online prin care își pot testa cunoștințele generale, atenția și spiritul de observație.

Provocarea zilei de sâmbătă, 28 noiembrie Foto: AI-generated illustration

Noua platformă „Jocurile zilei” reunește provocări care pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără instalarea unei aplicații. Jocurile sunt concepute pentru a oferi o pauză de relaxare, dar și pentru a stimula memoria, atenția și gândirea logică.

Quiz-ul de sâmbătă, 28 noiembrie,

Printre provocările propuse astăzi se numără un quiz de cultură generală intitulat „Iute!”. Testul cuprinde 27 de întrebări și le oferă participanților ocazia de a-și verifica cunoștințele și de a acumula puncte.

Quiz-ul poate fi accesat AICI.

O altă provocare a zilei este integrama, care pune la încercare vocabularul și capacitatea de a găsi răspunsurile potrivite pornind de la definițiile din careu. Jocul poate fi rezolvat direct pe ecran, urmărind indicațiile și săgețile din grilă.

Integrama de astăzi poate fi accesată AICI.

Jocuri pentru o pauză de relaxare

Pe lângă quiz și integrame, platforma „Jocurile zilei” include și alte provocări. Cititorii pot încerca Sudoku, disponibil la nivelurile ușor, mediu și dificil, Rebus, Caută minele, Spânzurătoarea, 5 Litere, Mozaic, Firul roșu, Fagure și Conexiuni.

Jocurile pot fi abordate individual, iar participanții își pot urmări punctajul în clasamentele zilnice. Platforma oferă și posibilitatea de a crea grupuri private, în care prietenii se pot întrece pentru cel mai bun rezultat.

Toate provocările sunt disponibile pe platforma Jocurile Adevărul, unde cititorii pot alege jocurile preferate și pot reveni zilnic pentru noi teste.