Două avioane ale companiei American Airlines au intrat în coliziune în timp ce se deplasau pe pistă, înainte de decolare, pe aeroportul național Ronald Reagan din Washington. Nu au fost raportate victime, însă incidentul va fi investigat de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA).

Două avioane American Airlines s-au ciocnit pe pistă Foto: X / Tom Ace @TomAce736

Cele două aeronave s-au ciocnit vineri, în timp ce se pregăteau să plece de pe aeroportul din capitala americană. Potrivit FAA, unul dintre avioane a lovit aripa celuilalt în jurul orei locale 17:10 (22:10 GMT).

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, iar autoritățile americane au anunțat că vor demara o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

Ambele aeronave au revenit la poarta de îmbarcare și au fost retrase din serviciu pentru verificări tehnice, a transmis American Airlines.

Pasagerii au simțit un șoc puternic în momentul impactului

Potrivit unui înregistrări audio cu discuțiile dintre controlorii de trafic aerian, cele două aeronave, ambele Boeing 737, s-au atins în timp ce rulau pe pistă. Controlorii au solicitat intervenția echipelor de urgență și a personalului de pompieri, după care au îndrumat avioanele înapoi la porțile de îmbarcare.

American Airlines a precizat că vârfurile aripilor celor două aeronave Boeing 737-800 au intrat în contact.

„Zborul American Airlines 638 a lovit aripa zborului American Airlines 2152 în timp ce rula pentru plecare”, a transmis FAA într-un comunicat.

1/3 Două avioane American Airlines s-au ciocnit pe pistă Foto: X / Tom Ace @TomAce736

Un pasager aflat la bordul zborului 2152, care urma să ajungă la aeroportul O'Hare din Chicago, a povestit pentru BBC că a simțit o izbitură puternică în partea dreaptă a aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa pe pistă.

Acesta a spus că avionul s-a zguduit puternic în momentul impactului și că a auzit exclamații de uimire din partea celorlalți pasageri. A descris situația drept tensionată, deși nimeni nu părea să fi fost rănit.

Celălalt avion, care opera zborul 638, avea ca destinație aeroportul internațional Dallas-Fort Worth.

Pasagerul a povestit că, după ce s-a uitat pe fereastră, a observat o bucată din aeronavă căzută pe pistă, care părea să fie vârful aripii. El a mai relatat că aripa celuilalt avion se suprapusese peste cea a aeronavei în care se afla.

Foto: X / GaboAir @GaboAir

BBC a solicitat companiei American Airlines un punct de vedere cu privire la informațiile referitoare la deteriorarea vârfului aripii.

În timp ce avioanele reveneau la porțile de îmbarcare, pasagerul a observat un vehicul care a ridicat fragmentul desprins de pe pistă.

Același aeroport a fost scena unui accident aviatic soldat cu 67 de morți

Incidentul readuce în atenție o altă tragedie aviatică produsă pe aeroportul Reagan în ianuarie 2025, când un avion de pasageri s-a ciocnit în aer cu un elicopter al armatei americane. În urma accidentului au murit 67 de persoane.

Cele două aeronave implicate în tragedie erau un avion de linie și un elicopter militar Black Hawk. Toți cei 64 de oameni aflați la bordul avionului și cei trei membri ai armatei americane din elicopter și-au pierdut viața.

Avionul se apropia de aeroportul din Washington după ce decolase din Wichita, statul Kansas, când impactul cu elicopterul l-a făcut să se prăbușească în râul Potomac.

Investigația a stabilit ulterior că elicopterul primise informații eronate despre altitudine, ceea ce a determinat echipajul să zboare la o înălțime mai mare decât cea planificată.

Aeroportul național Ronald Reagan este cel mai mic dintre cele două aeroporturi care deservesc zona Washingtonului și gestionează în principal zboruri interne. Acesta se află în imediata apropiere a capitalei americane, a Casei Albe și a Pentagonului.

La începutul acestei săptămâni, armata americană a anunțat că intenționează să reia zborurile de testare cu elicoptere în apropierea aeroportului Reagan, potrivit CBS News. Aceste zboruri fuseseră suspendate după accidentul mortal din ianuarie 2025.