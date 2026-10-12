Ce cadou i-a oferit Gigi Becali nepoatei sale la nuntă. Patronul FCSB vrea să asigure viitorul întregului neam Becali: „Tot ce este din sângele meu nu va fi sărac!”

Gigi Becali a oferit detalii despre cadoul pregătit pentru nepoata sa cu ocazia nunții, dar și despre dorința de a le asigura celor apropiați un trai lipsit de griji.

Gigi Becali Foto: Facebook

Patronul FCSB a dezvăluit că i-a cumpărat tinerei o mașină înainte de eveniment și a explicat că este dispus să facă eforturi financiare importante pentru a-și ajuta familia.

Patronul FCSB vrea să asigure viitorul întregului neam Becali

Cadoul oferit nepoatei sale a fost unul deosebit. Gigi Becali a explicat că îi cumpărase deja o mașină cu ceva timp înainte de nuntă, subliniind că nu se uită la bani atunci când vine vorba despre bunăstarea rudelor sale. Pentru omul de afaceri, sprijinirea familiei reprezintă o responsabilitate importantă, iar dorința sa este ca cei apropiați să aibă tot ceea ce le trebuie.

„Darul la nuntă… e nepoata mea, i-am luat mașină. Le dau, sute de mii chiar. I-am luat-o mai demult, nu acum. Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac. Ai mei vor avea mereu bogăție. Tot ce înseamnă la mine sora mea, copiii ei, nepoții, strănepoții etc., voi face testament ca tot ce iese din neamul Becali să aibă de toate”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Becali și-a explicat atitudinea și prin respectul pe care îl poartă tatălui său, Tase Becali. Acesta a povestit că, de-a lungul timpului, a stat de vorbă cu persoane în vârstă pentru a afla cum era tatăl său și ce impresie lăsase în comunitate. Răspunsurile primite l-au ajutat să înțeleagă cât de mult era apreciat și respectat acesta de cei care îl cunoscuseră.

„Eu m-am născut din Tase Becali, care nu sufla nimeni în fața lui. Am întrebat pe cei bătrâni, cum era tata? Mi-au spus: «Era el, iar apoi începeam noi, dar la mare distanță». Mi-a spus că nu calcă nimeni pe urmele lui!”, a mai admis Becali.

Cine sunt cele trei fiice ale lui Gigi Becali

Gigi Becali și soția sa, Luminița, sunt împreună de mai bine de patru decenii. Cei doi s-au cunoscut în 1984 și s-au căsătorit zece ani mai târziu, în 1994. Din căsnicia lor au rezultat trei fete: Teodora, Alexandra și Cristina, fiecare având propriul drum în viață.

Teodora Becali, în vârstă de 31 de ani, este cea mai mare dintre cele trei surori. Aceasta s-a căsătorit cu Mihai Mincu în 2019, iar împreună au trei copii. În ceea ce privește educația, Teodora a absolvit Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice și a obținut și o diplomă de master în Administrarea Afacerilor.

Alexandra Becali, în vârstă de 29 de ani, este a doua fiică a omului de afaceri. Ea s-a implicat în afaceri și activează în domeniul imobiliar, urmând astfel o direcție apropiată de cea a tatălui său.

Cristina Becali, mezina familiei, are 24 de ani și preferă să își țină viața personală departe de ochii publicului. Spre deosebire de surorile sale, despre ea au apărut puține informații. Se știe că este pasionată de fotbal, însă nu îi place să apară în public și preferă să ducă o viață discretă.