Sute de firme au rămas în așteptarea subvențiilor promise de stat pentru angajarea șomerilor din categorii defavorizate, după ce lipsa fondurilor a blocat acordarea sprijinului timp de peste un an. Când finanțarea a devenit disponibilă, modificările legislative au făcut ca numeroase solicitări să nu mai poată fi aprobate. Între timp, numărul șomerilor a crescut, iar angajatorii spun că scumpirile și taxele tot mai mari îi obligă să-și restrângă activitatea.

Numărul șomerilor continuă să crească Foto: Alina Mitran

Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomerii care se angajează mai greu a fost, ani la rând, o măsură care i-a stimulat pe angajatori să se uite și spre lucrătorii fără experiență, fără prea multă școală, aflați într-o situație socială delicată sau trecuți de prima tinerețe. Cu opt ani în urmă, când subvenția prevăzută de Legea nr. 76/2002 a fost majorată și stabilită la 2.250 de lei pe lună (cât este și în prezent), suma depășea chiar salariul minim brut pe economie. În 2019, când salariul minim brut a ajuns la 2.080 de lei, subvenția reprezenta încă 108,17% din acesta.

Ce mai reprezintă în 2026? Raportată la salariul minim brut de 4.325 de lei, valabil de la 1 iulie, subvenția de 2.250 de lei mai acoperă doar 52% din salariul minim brut. Cu toate acestea, angajatorii au continuat să se bazeze pe acest sprijin, iar o parte dintre ei au așteptat luni bune să poată încheia convențiile cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Potrivit situației de la nivelul AJOFM Olt, în cele din urmă au fost încheiate convenții pentru 359 de persoane angajate. Numărul șomerilor pentru care firmele solicitaseră sprijin financiar a fost însă aproape dublu, a precizat pentru „Adevărul” directorul adjunct al agenției, Narcisa Șerban.

Bani pentru subvenții au venit abia din iulie 2026

În 2025, la AJOFM Olt nu s-a încheiat nicio convenție pentru acordarea acestor subvenții, din lipsa fondurilor. Banii au început să fie disponibili abia în iulie 2026, moment din care agenția a putut relua încheierea convențiilor.

Problema a fost că între timp se adunaseră solicitări mai vechi, inclusiv din 2024, iar unele nu mai puteau fi aprobate. Potrivit reprezentantei AJOFM, dosarele sunt verificate în ordinea înregistrării în platforma electronică, fără posibilitatea de a sări peste cele aflate înainte la rând.

„Noi, anul trecut, nu am avut deloc bani pentru subvenții și au rămas destul de multe de anul trecut”, a explicat Narcisa Șerban.

În unele cazuri, persoanele angajate nu mai îndeplineau condițiile de eligibilitate ca urmare a modificărilor legislative din 2026.

O parte dintre solicitări au fost astfel respinse, deși angajatorii depuseseră documentele cu speranța că vor primi sprijinul financiar. Directoarea adjunctă estimează că numărul respingerilor, având la bază motive legale diverse, a fost aproximativ comparabil cu cel al convențiilor încheiate.

„Puteau fi și mai multe (n. red. – convenții încheiate), în condițiile în care nu existau aceste restricții care au apărut anul acesta”, a spus reprezentanta AJOFM Olt, explicând că instituția nu putea încheia convenții cu angajatorii dacă persoanele pentru care se solicitau subvențiile nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de lege.

Vârsta eligibilă a crescut de la 45 la peste 50 de ani

Una dintre modificările care au influențat direct numărul solicitărilor aprobate a fost majorarea pragului de vârstă pentru șomerii care pot fi angajați cu sprijin financiar. Dacă anterior angajatorii puteau primi subvenția pentru încadrarea șomerilor cu vârste de peste 45 de ani, din martie 2026 pragul a fost ridicat la peste 50 de ani.

Astfel, firmele care angajaseră persoane cu vârste între 45 și 50 de ani nu au mai putut obține sprijinul doar pe baza criteriului de vârstă, dacă persoanele respective nu se încadrau și într-o altă categorie eligibilă.

Modificările au fost introduse prin OUG nr. 11/2026, care a înăsprit și alte condiții pentru acordarea facilităților. Angajatorii trebuie să încheie contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină raporturile de muncă cel puțin 18 luni, deși subvenția de 2.250 de lei se acordă timp de 12 luni.

Au fost introduse și restricții menite să împiedice reangajarea artificială a acelorași persoane pentru obținerea repetată a banilor de la stat. Nu mai pot beneficia de facilitate angajatorii care au avut raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată în ultimii doi ani. Sunt prevăzute restricții și pentru anumite situații în care firmele au administratori sau asociați comuni, tocmai pentru a împiedica mutarea angajaților între societăți aflate în legătură unele cu altele.

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Dacă raportul de muncă încetează înainte de expirarea celor 18 luni din motive imputabile angajatorului sau prin acordul părților, acesta trebuie să restituie integral subvențiile încasate pentru salariatul respectiv, împreună cu dobânda de referință a BNR.

Lista categoriilor de persoane pentru a căror angajare se poate primi sprijin a fost, pe de altă parte, extinsă în 2025, când au fost incluse victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Extinderea nu a fost însă însoțită de fonduri suficiente pentru toate solicitările.

Solictări din domenii diverse

Cele 359 de convenții încheiate la nivelul județului Olt au la bază solicitări venite în principal de la firme mici și mijlocii, pentru care sprijinul acordat de stat poate conta în decizia de a angaja o persoană cu șanse mai reduse de integrare pe piața muncii.

Solicitările au venit din domenii diverse: construcții, servicii, agricultură, creșterea animalelor, restaurante, vânzări și confecții, fără ca un sector să predomine în mod clar. Reprezentanta AJOFM Olt spune că agenția a încheiat convenții pentru toate solicitările din platformă care au trecut de verificarea condițiilor legale și pentru care au existat credite de angajament disponibile. Încheierea convențiilor pentru anul 2026 a fost însă limitată și de calendarul bugetar. Pentru ca sumele să poată fi plătite din bugetul anului în curs, agenția a trebuit să finalizeze convențiile până la 31 octombrie. Cele încheiate până atunci au intrat în mecanismul de plată al acestui an, în limita bugetului disponibil.

Platforma în care angajatorii pot depune solicitări a rămas deschisă, însă firmele care depun acum documentele nu mai pot obține imediat convenții pe creditele de angajament disponibile pentru 2026, încheierea de noi convenții depinzând de bugetul alocat pentru anul următor.

Subvenția se acordă începând cu data semnării convenției și nu se plătește retroactiv pentru perioada anterioară. Prin urmare, angajatorii trebuie să suporte cheltuielile salariale până la încheierea documentelor cu agenția, chiar dacă au angajat persoana tocmai în speranța că vor beneficia de sprijin.

Numărul șomerilor din Olt, cu 400 mai mare decât în 2025

Dincolo de dificultățile întâmpinate de angajatori în obținerea subvențiilor, datele prezentate de AJOFM Olt indică și o creștere a numărului persoanelor aflate în evidența agenției. Astfel, dacă în aceeași perioadă a anului trecut erau înregistrați aproximativ 7.700 de șomeri, în 2026 numărul a ajuns la circa 8.100, adică aproximativ 400 de persoane în plus. Creșterea se regăsește atât în rândul șomerilor indemnizați, cât și al celor neindemnizați.

O parte dintre persoanele care ajung în evidența agenției sunt oameni care nu au mai avut anterior un loc de muncă sau nu se aflau în evidențele instituției, dar se înregistrează pentru a putea beneficia de servicii de ocupare, cursuri sau benefici în diverse proiecte finanțate din fonduri europene. Totuși, reprezentanta AJOFM spune că, spre deosebire de anii anteriori, în prezent se simte tot mai mult și venirea persoanelor care provin efectiv din câmpul muncii.

Disponibilizările nu sunt concentrate la un singur angajator și nici nu provin dintr-un singur sector. În multe situații, este vorba despre câte două-trei persoane care își pierd locul de muncă la firme diferite, însă numărul lor se adună de la o lună la alta.

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Printre cei care au ajuns la agenție se numără și persoane cu domiciliul în Olt, dar care au lucrat în județele vecine. Domeniile din care provin noii șomeri sunt la fel de diverse ca în cazul angajatorilor care au solicitat subvenții: servicii, restaurante, construcții, confecții și activități de vânzare.

Tendința de creștere a numărului șomerilor ar putea deveni și mai clară după închiderea raportărilor pentru luna noiembrie. Directoarea-adjunctă Narcisa Șerban a estimat că în evidențe, pentru luna noiembrie, vor figura peste 200 de persoane noi provenite din câmpul muncii, un număr mai mare decât într-o lună obișnuită.

„Pe țară s-au închis în jur de 70.000, erau la un moment dat, de firme. Situația nu este în regulă, atâta timp cât taxele acestea foarte mari i-au distrus. Prețurile la benzină, prețurile la motorină, prețurile la curent îi determină să-și restrângă activitatea. Sigur, nu este de preferat să dea oameni afară sau să închidă. Mai degrabă să-și reducă, cumva, programul de lucru ca să nu plece oameni acasă”, este de părere Emil Marinescu, președinte al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Olt. Pe stoc nu se mai poate lucra, a explicat Marinescu, iar soluții pe care firmele deja le adoptă sunt cele de avarie. „Să nu mai lucrezi în două schimburi, să lucrezi într-un singur schimb; să nu mai lucrezi sâmbăta, pentru că sâmbăta și duminica sunt plăți suplimentare. Soluții în felul acesta. Nu ne dorim să rămână oameni fără serviciu”, a mai spus reprezentantul patronatului IMM.