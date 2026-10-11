FCSB a câștigat cu Galațiul, însă problemele din joc n-au fost rezolvate

Cele două săptămâni de pauză au prins bine FCSB-ului. Formația bucureșteană a câștigat (1-0) cu Oțelul Galați, depășind seria neagră în care s-a aflat. Practic acest succes este cel dintâi bifat în campionat după acel 3-2 cu FC Botoșani din 17 august. Și dă ceva încredere unei echipe care înregistrase cinci partide fără victorie.

FCSB nu și-a creat foarte multe ocazii de gol în partida cu Oțelul Galați Foto: Sportpictures

Pe de altă parte, însă, jocul formației roș-albastre n-a fost unul strălucitor. Ritmul a fost scăzut, iar ocaziile de gol pot fi numărate pe degetele unei mâine. Titularizat, Pădurariu a avut prima oportunitate să bage mingea în plasă. În minutul 18, tânărul fundaș a pornit din propriul teren, a avansat circa 30 de metri, iar din fața careului a șutat peste poartă. După zece minute, Cisotti a reluat balonul cu capul, însă Dur-Bozoancă a reținut. Apoi la rampă a ieșit Andre Duarte, care a trimis peste transversală, în minutul 37.

Unicul gol al partidei de pe Arena Națională a fost a marcat de Alexandru Stoian cu o lovitură cu capul, în minutul 65, la centrarea lui Creţu. Tânărul fotbalist a declarat după meci că faza la care a înscris este una lucrată la antrenamente: „Avem un nou antrenor, e o altă aură. E clar că va fi mult mai bine. Nu am discutat prea mult cu Mister. Am fost la naţională. Când am intrat mi-a zis să dau gol. Era lucrată faza, dar era pentru Muhar, nu pentru mine. Sunt fericit că reuşesc să marchez şi vreau să joc cât mai mult. Când intru nu am presiune. Suntem fericiţi că Mister s-a întors. Sunt fericit că e aici şi sper să ne ajute să câştigăm cât mai multe meciuri”, a declarat Stoian la Prima Sport.

Muhar este noul căpitan

Aflat la al treilea mandat la FCSB, Reghecampf a operat deja primele schimbări. Acesta a decis să-i acorde lui Karlo Muhar banderola de căpitan. Chiar dacă n-a strălucit în joc, croatul a adus un plus de siguranță. Acesta s-a declarat satisfăcut de modul în care s-a încheiat meciul cu Oțelul: „În sfârșit, victorie. Putem lucra pe această victorie. Încercăm să ne împingem limitele. Vrem să avem mai multă răbdare. A fost doar o chestiune de timp până când marcam azi. A fost cea mai grea perioadă pentru mine ca jucător, la antrenamente”.

Muhar s-a referit și la noul său rol în echipă: „Am fost surprins când m-a numit căpitan, dar probabil a văzut ceva la mine și sunt mândru de acest moment. E cea mai mare echipă din România. Ești căpitanul cele mai iubite echipe din România”, a spus Karlo Muhar la Digi Sport.

Antrenamentele au fost dure

Un rol important în obținerea acestei victorii l-a avut Ștefan Târnovanu, care a avut o paradă salvatoare la șutul lui Pedro Nuno din minutul 50. Adică la cea mai mare ocazie de gol a gălățenilor. După meci, portarul FCSB-ului a declarat: „Am avut cinci meciuri fără victorie, patru înfrângeri. Era nevoie de o victorie, era nevoie să începem să câștigăm ca să începem să urcăm. Am acumulat foarte puține puncte până acum”.

Târnoveanu s-a referit apoi și la ceea ce a adus nou Reghecampf: „Se simte o schimbare, foarte mult, cu noul antrenor. Au fost cele mai grele două săptămâni din viața mea. Nici cantonamentul în Turcia nu cred că era așa epuizant. Am făcut puțin mai greu decât de obicei. Ne-a prins bine. Sper ca și pe viitor să se vadă. Am discutat foarte mult, am făcut și analiza ultimului meci. Și meciul cu Petrolul. Am înțeles ce nu am făcut bine. E prea devreme să vorbim că s-au schimbat foarte multe. Am încercat să practicăm un altfel de fotbal, să ieșim cu mingea jos. Uneori am putut, uneori au venit 6-7 jucători. A trebuit să jucăm lung, dar cred că a fost puțin mai bine. Pe faza defensivă, cred că au avut o jumătate de ocazie. Avem nouă zile să pregătim următorul meci. Sper să o facem bine și să reușim să legăm victoriile”, a declarat Ștefan Târnovanu.

Reghecampf a primit dispensă

Cum are un litigiu cu Universitatea Craiova, Reghecampf a primit o dispensă din partea LPF pentru a sta pe banca tehnică a FCSB la meciul de sâmbătă seara. Înainte de meci, acesta declarase că nu crede că vor fi probleme. „E o comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă”, a spus tehnicianul care fusese reclamat de formația din Bănie după ce în urmă cu doi ani a plecat de la echipă fără să achite clauza din contract, în valoare de 300.000 de euro. Ulterior, a plătit jumătate, iar restul de 150.000 de euro au fost achitați de FCSB după angajarea lui Laurențiu Reghecampf, care a avut parte de o primire foarte bună din partea fanilor prezenți pe Arena Națională. „Am făcut multe lucruri pentru acest club. Sunt mândru și bucuros când lumea mă aplaudă și toți m-au așteptat în extaz. Au fost și mulți oameni la stadion. Le mulțumesc”, a spus antrenorul.

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La finalul meciului cu Oțelul „Reghe” a salutat galeria Foto: Sportpictures

După meci, „Reghe” i-a strâns pe fotbaliști la mijlocul terenului și le-a ținut un discurs de câteva zeci de secunde. Apoi, la conferința de presă, a făcut o analiză partidei: „În mare, sunt mulțumit. Am câștigat 3 puncte. Echipa vine după o perioadă grea. A fost o perioadă cu jucători plecați. Singurul care a fost plecat și a avut un randament bun e Rici Pădurariu. Trebuia să închidem jocul mult mai repede, să pasăm mult mai bine, să avem curaj. Dar încă se resimte presiunea rezultatelor negative și va mai trebui să lucrăm la asta. Chiar despre asta spuneam că vreau să vorbesc cu băieții. Nu marcăm, avem o problemă. Avem multe lucruri de rezolvat. Pas cu pas le vom rezolva. Vreau o echipă mai agresivă, mai reactivă. Vreau să fim agresivi în sensul pozitiv, nu să faultăm. Vreau să jucăm cu o viteză mult mai mare, să vedem spații. Cred că la aceste lucruri mai avem de lucrat”, a concluzionat Reghecampf.

Sylla acuză un comportanent rasist

Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 54, când Sylla a văzut al doilea galben pentru un fault dur, fiind eliminat. Arbitrul Cătălin Roman a fost chemat la VAR şi, după vizionarea reluărilor, a decis să îl elimine pe Sylla cu roşu direct. Ceea ce va avea efecte asupra duratei suspendării jucătorului de la Oțelul Galați.

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În momentul în care a părăsit terenul, Sylla a avut un conflict verbal cu câțiva spectatori. Acesta le-a arătat degetul mijlociu suporterilor roș-albaștri. Au intervenit oamenii de ordine și situația s-a aplanat. Fotbalistul a explicat apoi ce s-a întâmplat: „M-au insultat. De aceea am răspuns. Sunt un tip care se încinge. Am respect pentru club, pentru suporteri, dar vreau respect la rândul meu. A fost rasism chiar înainte să părăsesc terenul. Mi-au zis «negru». Nu cred că e normal. Sunt jucător nou aici. Am respect pentru toată lumea. Nu e normal să numești «negru» un tânăr jucător african care vine aici să-și câștige existența”, a spus Sylla, la Prima Sport.

Cât despre faza în urma căreia a fost eliminat, fotbalistul Oțelului a declarat: „Vreau să mă scuz în fața suporterilor care au venit aici, antrenorului care mi-a dat încredere. Le-a fost greu colegilor să joace cu om în minus. Nu cred că e fault, dar arbitrul decide. Atacul a fost la minge. Am atins întâi mingea. Intrarea mea nu a fost voluntară”.

O poziție diferită a avut Rui Duarte, antrenorul gălățenilor: „Faza s-a petrecut fix în fața mea! Nu trebuia să facă alunecare, ci doar să atingă mingea. Avea deja un cartonaș galben. I-am explicat același lucru. A fost un meci dificil pentru noi, contra unei echipe bune, pe un stadion mare. În prima repriză am încercat să stăm sus cu linia defensivă. Au fost și multe spații între linii, iar lor le-a fost ușor să le exploateze. Apoi, ne-am reglat jocul. După ce Sylla a luat al doilea galben, cartonașul roșu, a fost mult mai dificil de gestionat. Am încercat să ne apărăm, dar cred că am făcut două greșeli. În ambele situații noi am fost cei care au avut mingea. Trebuie să fim mult mai buni pe viitor”, a spus Rui Duarte.