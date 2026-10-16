Mihai Stoica, accident într-o intersecție din Capitală! Mașina oficialului FCSB este „daună totală”: „Sunt nevinovat, a intrat în mine!”

Mihai Stoica a fost implicat, în decursul zilei de joi, 15 octombrie, într-un accident rutier produs în București, în apropierea Pasajului Mărășești. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a scăpat nevătămat, însă autoturismul său a suferit avarii importante.

Mihai Stoica a fost implicat într-un accident rutier Foto: Sportpictures

Evenimentul s-a petrecut pe Bulevardul Octavian Goga, într-o zonă în care oficialul echipei bucureștene ar fi vrut să vireze la stânga pentru a intra într-o parcare. În acel moment, SUV-ul MG pe care îl conducea a fost lovit puternic de un autoturism Audi. Mașina implicată în accident este produsă de MG, companie care colaborează cu FCSB în calitate de partener de mobilitate.

Mihai Stoica: „Mașina e daună totală!”

După incident, Mihai Stoica a transmis, scurt și la obiect, că starea sa fizică nu a fost afectată și că nu a suferit răni în timpul impactului. Oficialul roș-albaștrilor a oferit și propria versiune asupra circumstanțelor în care s-a produs impactul, afirmând că el este nevinovat.

„Sunt bine, a intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo, mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%!”, a declarat oficialul roș-albaștrilor pentru prosport,ro.

În trecut, Mihai Stoica a intrat cu mașina într-un copac

Mihai Stoica nu este la primul său incident rutier.

„Am intrat cu mașina în copac, era singurul pe o distanță de 150 de metri. Mă întorceam de la București și am prins polei. Conduceam furibund o Dacia 1310 și am ales copacul. Nu puteam opri altfel și am ales copacul. Putea să fie rău, dar m-am aruncat în dreapta. Am zis, aoleu! Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului. Eram singur. Mașina s-a făcut armonică. Am ieșit pe geam apoi. Înainte de impact m-am aruncat în dreapta, asta am simțit să fac. Nu că am călcat frâna, am împletit-o cu ambreiajul! Eram președinte la Oțelul atunci, aveam în jur de 30 de ani. A fost complicat!”, transmitea, pe atunci, Mihai Stoica, conform GSP.