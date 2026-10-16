 Mihai Stoica, accident într-o intersecție din Capitală! Mașina oficialului FCSB este „daună totală”: „Sunt nevinovat, a intrat în mine!” | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mihai Stoica, accident într-o intersecție din Capitală! Mașina oficialului FCSB este „daună totală”: „Sunt nevinovat, a intrat în mine!”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mihai Stoica a fost implicat, în decursul zilei de joi, 15 octombrie, într-un accident rutier produs în București, în apropierea Pasajului Mărășești. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a scăpat nevătămat, însă autoturismul său a suferit avarii importante.

Mihai Stoica a fost implicat într-un accident rutier
Mihai Stoica a fost implicat într-un accident rutier Foto: Sportpictures

Evenimentul s-a petrecut pe Bulevardul Octavian Goga, într-o zonă în care oficialul echipei bucureștene ar fi vrut să vireze la stânga pentru a intra într-o parcare. În acel moment, SUV-ul MG pe care îl conducea a fost lovit puternic de un autoturism Audi. Mașina implicată în accident este produsă de MG, companie care colaborează cu FCSB în calitate de partener de mobilitate.

Mihai Stoica: „Mașina e daună totală!”

După incident, Mihai Stoica a transmis, scurt și la obiect, că starea sa fizică nu a fost afectată și că nu a suferit răni în timpul impactului. Oficialul roș-albaștrilor a oferit și propria versiune asupra circumstanțelor în care s-a produs impactul, afirmând că el este nevinovat.

„Sunt bine, a intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo, mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%!”, a declarat oficialul roș-albaștrilor pentru prosport,ro.

În trecut, Mihai Stoica a intrat cu mașina într-un copac

Mihai Stoica nu este la primul său incident rutier.

„Am intrat cu mașina în copac, era singurul pe o distanță de 150 de metri. Mă întorceam de la București și am prins polei. Conduceam furibund o Dacia 1310 și am ales copacul. Nu puteam opri altfel și am ales copacul. Putea să fie rău, dar m-am aruncat în dreapta. Am zis, aoleu! Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului. Eram singur. Mașina s-a făcut armonică. Am ieșit pe geam apoi. Înainte de impact m-am aruncat în dreapta, asta am simțit să fac. Nu că am călcat frâna, am împletit-o cu ambreiajul! Eram președinte la Oțelul atunci, aveam în jur de 30 de ani. A fost complicat!”, transmitea, pe atunci, Mihai Stoica, conform GSP.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump numește atacurile ucrainene asupra rafinăriilor lui Putin „o rușine”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta salută plecarea USR din Palatul Victoria. „AMR 3. Cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit”
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
”S-au pierdut două puncte!”. Concluzie categorică după U Craiova – Getafe 1-1
fanatik.ro
image
Cum să fii milionar în sistemul sanitar. Procurorii DNA l-au iertat pe patronul Romgermed de un prejudiciu de 3 milioane de euro, produs Spitalului Sf. Ioan din București
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
digisport.ro
image
Brooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 59 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Fructul gigant cultivat în grădina unei familii din Maramureş. Ajunge la 200 kg şi continuă să crească
observatornews.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
cancan.ro
image
Programul de guvernare anunță indexarea pensiilor plus un pachet de ajutoare pentru pensionari în 2027
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Ce să faci cu jaluzelele în fiecare seară, când temperaturile scad. Trucul simplu pentru o casă mai călduroasă
playtech.ro
image
Fostul atacant al lui Adrian Mititelu a susținut Universitatea Craiova din tribune la meciul cu Getafe
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
"Nebunie" în UEL: echipa de liga a doua a avut 1-0 cu "balaurul" de 459.000.000 de euro! Cât s-a terminat
digisport.ro
image
Testul simplu care îți arată ce calitate secretă folosești în fiecare zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!” Visul legat de copii și schimbările făcute după vizita la diabetolog
click.ro
image
Bianca Rus este singură! Declarațiile artistei după ce anunța că se iubește cu un afacerist
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Accident grav în Craiova: Planul Roșu de Intervenție, activat după impactul dintre un autobuz și un autoturism. O persoană, în stop cardio-respirator
image
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare