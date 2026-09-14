Nadia Comăneci, noua vedetă din juriul „Românii au talent”. Suma record pe care ar urma să o primească de la PRO TV

Nadia Comăneci este, incontestabil, vedeta din juriul „Românii au talent”, iar contractul său cu PRO TV stârneşte interesul şi prin prisma sumei record, vehiculată în spaţiul public, pe care ar urma să o încaseze de la postul de televiziune.

Nadia Comăneci este noul membru al juriului "Românii au talent". Foto: PRO TV

Pentru Nadia Comăneci, intrarea în juriul „Românii au talent” nu înseamnă doar o nouă apariție în fața publicului român, ci și o schimbare importantă de rol. De această dată, fosta mare campioană nu va mai fi în lumina reflectoarelor pentru a-și demonstra talentul, ci îi va privi de la masa juriului pe concurenții care încearcă să-i impresioneze pe cei patru jurați. Şi, potrivit informațiilor apărute în presă, colaborarea cu PRO TV ar veni și cu un contract pe măsura numelui său.

Anunțul oficial a fost făcut de PRO TV în prima parte a lunii septembrie, când postul a confirmat că Nadia Comăneci se alătură echipei care va juriza sezonul 17 al emisiunii. Ea va împărți masa juriului cu Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, într-o formulă nouă, după plecarea actriţei Carmen Tănase, care a ocupat unul dintre cele patru scaune în sezonul anterior.

Pentru Nadia Comăneci, este prima dată când participă la o emisiune de televiziune din România în calitate de jurat şi a mărturisit că se regăsește în emoțiile concurenților care urcă pe scenă pentru a-și arăta talentul.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci după semnarea contractului cu PRO TV.

Postul de televiziune nu a spus inițial cine va părăsi juriul pentru a-i face loc fostei campioane, însă ulterior informația a devenit publică: Nadia Comăneci a preluat locul lăsat liber de Carmen Tănase. PRO TV a prezentat apoi noua formulă a juriului și pe rețelele sociale, alături de invitația adresată celor care vor să participe la sezonul 17.

„Ei sunt noul juriu «Românii au talent»! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul”, au transmis reprezentanții postului.

Cei patru juraţi ai emisiunii-concurs. Foto: PRO TV

Cât ar încasa Nadia Comăneci de la PRO TV

Venirea Nadiei Comăneci la „Românii au talent” nu a atras atenția doar prin numele pe care PRO TV l-a adus în juriu, ci și prin suma despre care se vehiculează că ar apărea în contractul fostei gimnaste. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Nadia Comăneci ar urma să primească aproximativ 300.000 de euro pentru un singur sezon al emisiunii, ceea ce ar fi o sumă record pentru un membru al unui juriu de televiziune din România.

„Venirea la emisiune are și o miză financiară pe măsură. Deja au apărut informații potrivit cărora contractul campioanei pentru un singur sezon s-ar ridica la aproximativ 300.000 de euro. Dacă suma se confirmă, vorbim despre un contract record pentru un membru al unui juriu dintr-un show de televiziune din România”, a scris publicația.

De menţionat că, până în acest moment, PRO TV nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această sumă.