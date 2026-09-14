 Nadia Comăneci, noua vedetă din juriul „Românii au talent”. Suma record pe care ar urma să o primească de la PRO TV | adevarul.ro
search
Luni, 14 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nadia Comăneci, noua vedetă din juriul „Românii au talent”. Suma record pe care ar urma să o primească de la PRO TV

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nadia Comăneci este, incontestabil, vedeta din juriul „Românii au talent”, iar contractul său cu PRO TV stârneşte interesul şi prin prisma sumei record, vehiculată în spaţiul public, pe care ar urma să o încaseze de la postul de televiziune.

Nadia Comăneci este noul membru al juriului "Românii au talent".
Nadia Comăneci este noul membru al juriului "Românii au talent". Foto: PRO TV

Pentru Nadia Comăneci, intrarea în juriul „Românii au talent” nu înseamnă doar o nouă apariție în fața publicului român, ci și o schimbare importantă de rol. De această dată, fosta mare campioană nu va mai fi în lumina reflectoarelor pentru a-și demonstra talentul, ci îi va privi de la masa juriului pe concurenții care încearcă să-i impresioneze pe cei patru jurați. Şi, potrivit informațiilor apărute în presă, colaborarea cu PRO TV ar veni și cu un contract pe măsura numelui său.

Anunțul oficial a fost făcut de PRO TV în prima parte a lunii septembrie, când postul a confirmat că Nadia Comăneci se alătură echipei care va juriza sezonul 17 al emisiunii. Ea va împărți masa juriului cu Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, într-o formulă nouă, după plecarea actriţei Carmen Tănase, care a ocupat unul dintre cele patru scaune în sezonul anterior.

Pentru Nadia Comăneci, este prima dată când participă la o emisiune de televiziune din România în calitate de jurat şi a mărturisit că se regăsește în emoțiile concurenților care urcă pe scenă pentru a-și arăta talentul.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci după semnarea contractului cu PRO TV.

Postul de televiziune nu a spus inițial cine va părăsi juriul pentru a-i face loc fostei campioane, însă ulterior informația a devenit publică: Nadia Comăneci a preluat locul lăsat liber de Carmen Tănase. PRO TV a prezentat apoi noua formulă a juriului și pe rețelele sociale, alături de invitația adresată celor care vor să participe la sezonul 17.

„Ei sunt noul juriu «Românii au talent»! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul”, au transmis reprezentanții postului.

Cei patru juraţi ai emisiunii-concurs.
Cei patru juraţi ai emisiunii-concurs. Foto: PRO TV

Cât ar încasa Nadia Comăneci de la PRO TV

Venirea Nadiei Comăneci la „Românii au talent” nu a atras atenția doar prin numele pe care PRO TV l-a adus în juriu, ci și prin suma despre care se vehiculează că ar apărea în contractul fostei gimnaste. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Nadia Comăneci ar urma să primească aproximativ 300.000 de euro pentru un singur sezon al emisiunii, ceea ce ar fi o sumă record pentru un membru al unui juriu de televiziune din România.

„Venirea la emisiune are și o miză financiară pe măsură. Deja au apărut informații potrivit cărora contractul campioanei pentru un singur sezon s-ar ridica la aproximativ 300.000 de euro. Dacă suma se confirmă, vorbim despre un contract record pentru un membru al unui juriu dintr-un show de televiziune din România”, a scris publicația.

De menţionat că, până în acest moment, PRO TV nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această sumă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre exacte, prezentate în premieră de CNSAS
digi24.ro
image
Ce au găsit muncitorii sub podelele Palatului Buckingham, aflat în lucrări de restaurare. Fuseseră ascunse acum 140 ani. FOTO
stirileprotv.ro
image
Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are circa 28.000 de voturi în plus în fața dreptei. Peste 200.000 de voturi anticipate și din diaspora vor fi numărate miercuri
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
fanatik.ro
image
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
digisport.ro
image
Românii pot primi bani în plus la pensie pentru anii de facultate. Care sunt condițiile
click.ro
image
Se schimbă Codul rutier: Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
observatornews.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR explică de ce 2 pensionari cu aceiași funcție pot primi sume de bani diferite la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Suma colosală pe care ar încasa-o Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Ce se știe despre contractul fostei mari gimnaste
playtech.ro
image
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
fanatik.ro
image
Scoarța terestră de sub Italia ”se desface ca un fermoar”, potrivit unui studiu
ziare.com
image
Lumea tenisului nu o iartă pe Aryna Sabalenka, după scenele "dezgustătoare" de la US Open
digisport.ro
image
Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 14 septembrie 2026. Săptămâna începe cu surprize mari! Unele zodii primesc o veste excelentă, iar altele trebuie să ia o decizie pe loc
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”
click.ro
image
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
click.ro
image
Mădădina Apostol nu apărea în testamentul lui Nick Rădoi. Cui urma să-i rămână averea
click.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
Agnès Sorel foto profimedia 0147807252 jpg
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!
okmagazine.ro
Castelul medieval Aruch din Armenia. Vedere generală
Peste 40 de cuptoare subterane, descoperite într-un castel medieval
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”
image
Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!