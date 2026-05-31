search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Gestul lui Florin Piersic după momentul emoționant de la Românii au talent, unde un copil i-a făcut portretul din LEGO

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Finala Românii au talent din 29 mai 2026 a fost încărcată cu momente incredibile ce au impresionat publicul până la lacrimi. Unul dintre cele mai speciale numere a fost oferit de Albert Oprea, copilul care a recreat un portret al marelui actor Florin Piersic din piese de LEGO.

Albert Oprea în finala Românii au talent FOTO Facebook
Albert Oprea în finala Românii au talent FOTO Facebook

În Finala Românii au talent din 29 mai 2026, Albert Oprea l-a făcut pe Florin Piersic din piesele de plastic, iar reacțiile au fost pe măsura așteptărilor.

Printre cei care au reacționat s-a numărat chiar maestrul Florin Piersic, care a urmărit marea finală și care a a rămas profund impresionat de momentul lui Albert Oprea. Acesta a transmis un mesaj în cadrul căruia i-a spus copilului că îl așteaptă la Cluj, pentru a-l cunoaște personal.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala "Românii au talent" și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj. Dacă îți face plăcere să vii, roagă-i pe părinți să transmită un mesaj și veți avea la intrarea în teatru trei invitații. După spectacol te aștept să ne îmbrățișăm! Florin”, a scris Florin Piersic pe pagina sa de Facebook.

Cine este Albert Oprea

Albert Oprea este unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului Românii au talent 2026. Copilul a devenit cunoscut datorită modului spectaculos în care transformă piesele LEGO în adevărate opere de artă, potrivit Click.

În timpul competiției, el a realizat mai multe creații care au atras atenția publicului și a juriului, însă portretul lui Florin Piersic realizat în finală a fost considerat unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului.

Carmen Tănase a reacționat imediat în timpul emisiunii și a transmis un mesaj direct către actor.

„Florin, sper să te uiți la televizor!”, a spus actrița după apariția impresionantului portret LEGO.

​La finalul competiției, Albert Oprea a reușit să obțină locul 2 și premiul în valoare de 20.000 de euro. Pe primul loc s-a clasat trupa Re-born, care a primit, de asemenea, și premiul de originalitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorț? S-a distrat în club toată noaptea cu o brunetă și i-a cumpărat flori la plecare
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Câți bani a făcut un bărbat după ce a reciclat 8.000 de sticle în doar opt ore. Record incredibil la reciclare, în Polonia
playtech.ro
image
Dan Alexa, gest special pentru un concurent de la Survivor România. Ce îi leagă pe cei doi
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Motivul pentru care hotelurile folosesc lenjerii albe și prosoape impecabile. Secretul din spatele acestei alegeri
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
România a luat în calcul activarea Articolului 4 din NATO după incidentul de la Galați. Nicușor Dan: ”Următorul pas e expulzarea ambasadorului Rusiei”
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
people silhouette touching moon jpg
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex