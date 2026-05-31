Video Gestul lui Florin Piersic după momentul emoționant de la Românii au talent, unde un copil i-a făcut portretul din LEGO

Finala Românii au talent din 29 mai 2026 a fost încărcată cu momente incredibile ce au impresionat publicul până la lacrimi. Unul dintre cele mai speciale numere a fost oferit de Albert Oprea, copilul care a recreat un portret al marelui actor Florin Piersic din piese de LEGO.

Printre cei care au reacționat s-a numărat chiar maestrul Florin Piersic, care a urmărit marea finală și care a a rămas profund impresionat de momentul lui Albert Oprea. Acesta a transmis un mesaj în cadrul căruia i-a spus copilului că îl așteaptă la Cluj, pentru a-l cunoaște personal.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala "Românii au talent" și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj. Dacă îți face plăcere să vii, roagă-i pe părinți să transmită un mesaj și veți avea la intrarea în teatru trei invitații. După spectacol te aștept să ne îmbrățișăm! Florin”, a scris Florin Piersic pe pagina sa de Facebook.

Cine este Albert Oprea

Albert Oprea este unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului Românii au talent 2026. Copilul a devenit cunoscut datorită modului spectaculos în care transformă piesele LEGO în adevărate opere de artă, potrivit Click.

În timpul competiției, el a realizat mai multe creații care au atras atenția publicului și a juriului, însă portretul lui Florin Piersic realizat în finală a fost considerat unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului.

Carmen Tănase a reacționat imediat în timpul emisiunii și a transmis un mesaj direct către actor.

„Florin, sper să te uiți la televizor!”, a spus actrița după apariția impresionantului portret LEGO.

​La finalul competiției, Albert Oprea a reușit să obțină locul 2 și premiul în valoare de 20.000 de euro. Pe primul loc s-a clasat trupa Re-born, care a primit, de asemenea, și premiul de originalitate.