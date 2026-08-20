Harry și Meghan se mută înapoi în Marea Britanie. Ce se va întâmpla cu educația copiilor Archie și Lilibet

Prințul Harry și Meghan Markle se mută înapoi în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă, începând din august. Copiii urmează să înceapă școala acolo în septembrie.

Potrivit revistei People, cei doi vor veni împreună cu Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Cuplul își va păstra locuința din Montecito, California, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia, în timp ce își va stabili o reședință privată, fără legătură cu familia regală, în Marea Britanie.

Locația noii locuințe și școala unde vor merge copiii sunt păstrate secret.

Revista adaugă că Regele Charles a fost informat despre planul celor doi și este bucuros că va avea ocazia să petreacă mai mult timp cu familia Sussex într-un cadru privat și personal.

Persoane apropiate familiei Sussex consideră că Harry și Meghan au reușit să pună în practică modelul „jumătate înăuntru, jumătate în afară” pe care l-au propus familiei regale în 2019.

Având o bază în Marea Britanie, Harry va putea petrece mai mult timp alături de organizații caritabile precum Scotty’s Little Soldiers și WellChild, precum și în cadrul comunității Invictus, în timp ce Meghan va continua să conducă propria companie de lifestyle, As Ever, și să lucreze la proiecte viitoare.

Un autor de cărți despre familia regală britanică a declarat pentru US Magazine că prințul William și Kate Middleton ar putea reacționa negativ la vestea că membrii înstrăinați ai familiei, prințul Harry și Meghan Markle, se mută înapoi în Marea Britanie.

„În primul rând, îmi pot imagina doar că William și Kate își smulg părul din cap. Au deja atât de multe pe cap, încercând să consolideze monarhia și să o pregătească pentru viitor; chiar nu au nevoie să facă față și faptului că Harry și Meghan vor fi, practic, la ușa lor”, a declarat Christopher Andersen, autorul cărții „Brothers and Wives”.

Prințul Harry a revenit împreună cu familia în Marea Britanie și în iulie, când s-a întâlnit cu regele Charles. Cei doi s-au întâlnit la Highgrove, reședința de la țară a regelui, situată la vest de Londra, a confirmat Palatul Buckingham.

Harry și Charles s-au întâlnit pentru scurt timp, la o ceașcă de ceai, și în septembrie 2025, în timpul unei vizite scurte la Londra. A fost prima dată când cei doi s-au văzut după mai bine de un an.

Familia Sussex a părăsit Marea Britanie în 2020, pe fondul unei relații tot mai tensionate cu familia regală. Tensiunile s-au amplificat după interviul controversat acordat de cuplu lui Oprah Winfrey, documentarul Netflix Harry & Meghan și, în cele din urmă, după apariția cărții de memorii „Spare” a prințului Harry.