 Trump s-a declarat „bucuros” de revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie: „Nu eram un fan al lor” | adevarul.ro
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Trump s-a declarat „bucuros” de revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie: „Nu eram un fan al lor”

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Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „bucuros” de revenirea revenirea ducelui și ducesei de Sussex, Harry și Meghan, în Marea Britanie.

Meghan și Harry
Meghan și Harry Foto: Getty Images

„Nu eram un fan al lor”, le-a spus președintele american reporterilor, miercuri, 2 septembrie în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri după o conferință de presă cu reprezentanți ai industriei turismului, scrie The Guardian.

Trump a vorbit și despre relația sa cu familia regală britanică.

„Am avut o relație foarte bună cu regina, una foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine. Am avut o relație foarte bună cu regele Charles – îl știam când era prințul Charles și îl știu și ca regele Charles. Îl cunosc de mult timp”, a spus Trump.

Trump, care l-a descris pe Charles drept „un om extraordinar”, a afirmat că Harry și Meghan „au tratat familia regală cu foarte multă lipsă de respect”.

„Nu mi-a plăcut”, a mai spus Trump, adăugând: „Dacă aș fi fost în locul familiei regale, nu i-aș fi primit înapoi”.

În august, prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat înapoi în Marea Britanie. Copiii au 

Prințul Harry și Meghan Markle se mută înapoi în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă, începând din august. Cuplul își va păstra locuința din Montecito, California, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia, în timp ce și-au stabilit o reședință privată, fără legătură cu familia regală, în Marea Britanie.

Persoane apropiate familiei Sussex consideră că Harry și Meghan au reușit să pună în practică modelul „jumătate înăuntru, jumătate în afară” pe care l-au propus familiei regale în 2019. Prințul Harry a revenit împreună cu familia în Marea Britanie și în iulie, când s-a întâlnit cu regele Charles.

Familia Sussex a părăsit Marea Britanie în 2020, pe fondul unei relații tot mai tensionate cu familia regală.

Tensiunile s-au amplificat după interviul controversat acordat de cuplu lui Oprah Winfrey, documentarul Netflix Harry & Meghan și, în cele din urmă, după apariția cărții de memorii „Spare” a prințului Harry.

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