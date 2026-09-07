 Regele Charles, mesaj tranșant pentru Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. Ce statut au acum | adevarul.ro
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Regele Charles, mesaj tranșant pentru Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. Ce statut au acum

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Ducele și ducesa de Sussex nu vor deveni membri activi ai Familiei Regale și nu vor putea desfășura angajamente oficiale acum, după ce s-au întors în Marea Britanie, se arată într-o scrisoare transmisă în numele regelui Charles.

Meghan Markle și Prințul Harry nu vor deveni membri activi ai Familiei Regale
Meghan Markle și Prințul Harry nu vor deveni membri activi ai Familiei Regale Foto: Profimedia

Scrisoarea are rolul de a clarifica statutul prințului Harry și al lui Meghan, care s-au mutat luna trecută înapoi din California în Marea Britanie, împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet, transmite BBC.

Cei doi nu vor putea folosi în continuare titlurile „Alteța Sa Regală” și „Alteța Sa Regală”, rămânând „cetățeni privați”, potrivit scrisorii transmise în numele regelui de Lord Chamberlain, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Palatului Buckingham.

Scrisoarea vine în contextul în care prințul Harry pare să fi fost fotografiat pentru prima dată de la întoarcerea sa în Marea Britanie. O fotografie publicată pe rețelele sociale îl arată într-un studio de televiziune și podcasturi din Londra.

Potrivit unor surse de la Palat, scrisoarea regelui a fost transmisă echipei prințului Harry, departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și Lord-Locotenenților.

Lord-Locotenenții, care sunt reprezentanții locali ai monarhului, precum și angajații guvernamentali sunt implicați adesea în vizitele și angajamentele membrilor Familiei Regale.

Scrisoarea precizează clar că orice angajamente desfășurate de ducii de Sussex vor avea loc în calitate privată și că aceștia nu vor reprezenta Familia Regală.

Mesajul pare să reprezinte, într-o anumită măsură, un avertisment, clarificând că eventualele vizite ale prințului Harry și ale lui Meghan nu trebuie tratate drept angajamente regale.

Precizarea vine înaintea unor apariții publice probabile ale celor doi în această toamnă, în timp ce aceștia se stabilesc în Marea Britanie și își sprijină organizațiile caritabile.

Cuplul a păstrat discreția în ultima perioadă, însă prima fotografie cu prințul Harry de la revenirea în Marea Britanie pare să fi fost publicată pe contul de social media al Tower Bridge Studios din Londra.

Mesajul regelui subliniază că înțelegerea stabilită în 2020, când ducii de Sussex au părăsit Marea Britanie - așa-numitul Acord de la Sandringham - rămâne în vigoare.

Aceasta excludea posibilitatea unui statut „pe jumătate” în cadrul Familiei Regale, ceea ce însemna că Harry și Meghan nu puteau să își desfășoare propriile activități comerciale și, în același timp, să rămână membri activi ai Familiei Regale.

„Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, ducele și ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea transmisă în numele regelui precizează clar că această situație rămâne valabilă.

„Activitatea caritabilă a ducelui și ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate privată”, se mai arată în document.

Mesajul regelui precizează că orice întrebări adresate de organizații cu privire la modul în care ar trebui organizată primirea ducilor de Sussex, „în special în situațiile în care ar putea fi necesară utilizarea fondurilor publice”, trebuie direcționate către Palatul Buckingham.

Prințul Harry și Meghan au avut o despărțire tensionată de Marea Britanie în 2020, pe care au relatat-o în documentarul lor realizat pentru Netflix.

Cei doi și-au asigurat independența financiară în California, inclusiv prin autobiografia de succes „Spare”, scrisă de prințul Harry, și prin lansarea de către Meghan a unei game de produse alimentare online, As Ever.

În această vară, cuplul a revenit în mod surprinzător în Marea Britanie, unde copiii lor urmează să meargă la școală.

Se așteaptă ca prințul Harry să își sprijine organizațiile caritabile, inclusiv Invictus Games, competiție care urmează să fie organizată anul viitor la Birmingham.

Au apărut, de asemenea, informații potrivit cărora Meghan ia în considerare revenirea la actorie.

Disputele privind securitatea prințului Harry și a lui Meghan în Marea Britanie rămân nesoluționate, iar scrisoarea precizează: „Orice probleme operaționale legate de securitate trebuie în continuare direcționate către autoritățile de poliție competente”.

Prințul Harry s-a plâns de lipsa unei protecții adecvate din partea poliției în Marea Britanie, însă Palatul susține că această chestiune trebuie soluționată de Royal and VIP Executive Committee, cunoscut sub acronimul Ravec, organismul care decide măsurile de securitate pentru membrii Familiei Regale și alte personalități publice.

Surse de la Palat au sugerat că s-a considerat mai potrivit ca scrisoarea Lordului Chamberlain să fie făcută publică, în spiritul transparenței, decât să existe riscul ca aceasta să ajungă în presă prin intermediul unor scurgeri de informații.

Reprezentanții prințului Harry și ai lui Meghan au fost contactați pentru a oferi un punct de vedere.

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