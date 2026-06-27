Harry și Meghan revin în Marea Britanie împreună cu Archie și Lilibet. Unde vor fi cazați ducele și ducesa de Sussex

Ducele și ducesa de Sussex au acceptat o ofertă de a se caza într-o reședință regală alături de cei doi copii ai lor, în timpul vizitei pe care o vor face în Regatul Unit luna viitoare.

Harry și Meghan, împreună cu fiul lor Archie, în vârstă de șapte ani, și fiica lor Lilibet, în vârstă de cinci ani, vor fi oaspeții Regelui într-o proprietate regală, în cadrul primei lor vizite ca familie în Marea Britanie din ultimii patru ani, potrivit BBC.

Reședința regală pe care o vor folosi nu a fost făcută publică. Familia va rămâne în Marea Britanie timp de mai multe zile și va fi cazată și în locuințe private pe durata șederii.

Prințul Harry vizitează Regatul Unit pentru a marca începutul numărătorii inverse de un an până la Jocurile Invictus pentru personal militar rănit, eveniment care va avea loc la Birmingham, în iulie anul viitor.

De asemenea, el este așteptat să viziteze și alte organizații caritabile din Marea Britanie pe care le-a susținut în continuare după mutarea sa în California.

În vizitele anterioare, prințul Harry a refuzat oferta de a sta la Palatul Buckingham din cauza preocupărilor legate de securitate privind utilizarea unei clădiri atât de vizibile și de profil înalt.

Anul trecut, el a pierdut un proces în instanță privind acordarea protecției poliției în timpul vizitelor în Marea Britanie.

Prințul a declarat pentru BBC, în urma deciziei, că își dorește „reconciliere” cu Familia Regală. El a mai spus că se teme că nu ar fi sigur să își aducă soția și copiii în țara sa natală.

„Nu pot vedea un scenariu în care să îmi aduc soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment, iar lucrurile pe care le-ar pierde sunt, ei bine, totul”, a spus prințul Harry. „Știi, îmi iubesc țara, am făcut-o întotdeauna, în ciuda lucrurilor pe care unele persoane din țară le-au făcut.”

Detaliile exacte privind măsurile de securitate pentru vizita de luna viitoare nu au fost făcute publice, însă se înțelege că Palatul Buckingham nu a oferit măsuri suplimentare de protecție. Orice măsură suplimentară de securitate va fi responsabilitatea Ministerului de Interne.

Ultima dată când Regele și-a văzut nepoții în persoană a fost în timpul festivităților Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

În septembrie anul trecut, prințul Harry a luat ceaiul alături de tatăl său la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire față în față din februarie 2024.

Nici Palatul Buckingham, nici reprezentanții ducelui și ducesei de Sussex nu au comentat posibilitatea ca Regele să se întâlnească cu fiul său, nora și nepoții săi, descriind subiectul drept o chestiune privată de familie.