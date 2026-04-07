Kanye West cere o întâlnire cu comunitatea evreiască după scandalurile antisemite: „Trebuie să arăt schimbarea prin fapte”

Rapperul Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, a declarat că este dispus să discute direct cu membri ai comunității evreiești din Marea Britanie, în contextul controversei generate de participarea sa ca headliner la ediția din acest an a festivalului Wireless,  potrivit BBC.  

Rapperul Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye. FOTO: Getty Images

„Singurul meu scop este să vin la Londra și să ofer un show al schimbării, să aduc unitate, pace și iubire prin muzica mea”, a afirmat Ye, potrivit BBC.

Artistul a precizat că dorește să se întâlnească personal „pentru a asculta” și a subliniat: „Știu că vorbele nu sunt suficiente – trebuie să arăt schimbarea prin fapte. Dacă sunteți deschiși, sunt aici.”

Ye a fost în centrul criticilor în ultimii aproape cinci ani, ca urmare a declarațiilor antisemite, rasiste și pro-naziste.

Printre gesturile cele mai controversate s-au numărat lansarea piesei „Heil Hitler” și vânzarea de produse cu simboluri naziste.

În ianuarie, rapperul și-a cerut scuze într-un mesaj publicat în The Wall Street Journal, explicând că unele dintre comportamentele sale au fost cauzate de episoade maniacale generate de tulburarea bipolară. De atunci, Ye încearcă să revină în atenția publicului prin muzică și spectacole.

Săptămâna trecută, el a susținut două concerte sold-out pe stadionul SoFi din Los Angeles, cu invitați precum Travis Scott și Lauryn Hill. Pe scenă, West nu a comentat trecutul său controversat, spunând fanilor: „În seara asta lăsăm totul în urmă, nu-i așa, LA?”

Decizia de a-l programa pe Ye ca headliner la Wireless, în luna iulie, a generat reacții negative, determinând retragerea mai multor sponsori și critici din partea politicienilor britanici.

Directorul festivalului, Melvin Benn, a apărat alegerea, declarând că oamenii ar trebui să-i ofere „iertare”, dar a recunoscut că organizatorii nu au consultat comunitatea evreiască înainte de a face anunțul.

„Probabil că ar fi trebuit să o facem și s-ar putea să fi fost o greșeală”, a mărturist Benn.

Benn a precizat că au existat încercări de dialog după anunț, dar acestea au fost refuzate.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă West ar interpreta „Heil Hitler” pe scenă, Benn a explicat: „Spectacolul ar fi oprit imediat. Vom avea control total asupra microfonului. Am mai făcut asta în trecut.”

El a mai menționat că sponsorul principal, Pepsi, inițial aprobase prezența artistului, dar ulterior s-a retras.

Răspunsul comunității evreiești a fost ferm. Phil Rosenberg, președintele Board of Deputies of British Jews, a declarat că mesajul nu oferă siguranță membrilor comunității.

„Comunitatea va avea nevoie să vadă remușcare reală și schimbare înainte de a considera că locul potrivit pentru a testa această sinceritate este scena principală a festivalului”, a spus acesta.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a spus că este „profund îngrijorat” de prezența lui West.

„Antisemitismul, sub orice formă, este inacceptabil și trebuie combătut ferm oriunde apare”, a declarat Starmer.

Melvin Benn a mai precizat că rapperul a primit recent viză pentru a intra în Marea Britanie, însă decizia finală rămâne la Ministerul de Interne: „Secretarul de interne ar putea să o retragă chiar astăzi. Dacă o face, problema se încheie.”

