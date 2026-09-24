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Hitler și-ar fi ucis nepoata, sugerează noi dovezi

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Timp de 95 de ani, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Hitler, a fost considerată sinucidere. Un istoric german spune acum că are dovezi care contrazic alibiul liderului nazist, dar afirmațiile sale sunt contestate, scrie The Telegraph.

Adolf Hitler s-a sinucis în anul 1945
Adolf Hitler a condus Germania nazistă din 1933 până în 1945/FOTO:Shutterstock

Până acum, Hitler avea un singur argument în apărare: un alibi care îl plasa la Nürnberg, și nu în apartamentul său din München, unde trupul tinerei de 23 de ani a fost găsit în 1931.

Istoricul german Harald Sandner spune însă că a descoperit o „masă zdrobitoare" de dovezi care îl plasează pe Hitler la fața locului, cu doi ani înainte de venirea sa la putere.

Potrivit versiunii oficiale, Georg Winter, valetul personal al lui Hitler, a găsit trupul lui Raubal pe podeaua camerei sale încuiate din apartamentul lui Hitler, pe 19 septembrie, într-o sâmbătă. În după-amiaza zilei de 18 septembrie, Hitler plecase din München și înnoptase la Nürnberg, ceea ce părea să-l disculpe. Poliția nu a efectuat nicio autopsie și a declarat moartea drept sinucidere.

Sandner a declarat pentru The Telegraph că a găsit un certificat de deces care plasează descoperirea cadavrului cu 24 de ore mai devreme decât se știa până acum.

„Din moment ce trupul se afla incontestabil în apartament la acel moment, ora reală a decesului trebuie să fi fost, logic, mult mai devreme: fie în primele ore ale zilei de 18 septembrie, fie chiar în noaptea precedentă", a spus el.

Data și ora din certificatul de deces contrazic „în totalitate versiunea oficială, veche de 95 de ani, susținută de justiția bavareză și de NSDAP (partidul nazist)", a argumentat Sandner. El sugerează că poliția din München ar fi putut conspira cu partidul pentru a-și proteja liderul.

O relație larg speculată

Relația dintre Hitler și fiica surorii sale vitrege, Angela Raubal, a alimentat multă vreme speculații intense. Unii contemporani credeau că Hitler ar fi abuzat-o sau ar fi avut o relație sexuală cu ruda sa. Potrivit unor relatări, el controla strict aproape toate aspectele vieții lui Raubal după ce aceasta se mutase la München, în 1927.

Se spune că ea s-ar fi certat violent cu Hitler chiar înainte de moarte, după ce acesta i-ar fi refuzat permisiunea de a se muta la Viena. La câteva zile după deces, un ziar de stânga din München a relatat că Hitler avusese o ceartă aprinsă cu nepoata sa, că pe trupul ei fuseseră găsite răni și că oficialii naziști ținuseră ședințe de criză pentru a decide cum să prezinte cazul publicului.

Sandner spune că își va publica „procesul criminalistic de eliminare privind acest caz istoric nerezolvat" într-o carte, în noiembrie, în care va arăta, afirmă el, că Hitler a fost „principalul suspect" în moartea lui Raubal.

Scepticismul altor specialiști

Heike Görtemaker, una dintre cele mai importante specialiste în istoria lui Hitler, a declarat pentru The Telegraph că noile dovezi nu o conving.

„Din ce am văzut până acum, nu sunt convinsă", a spus Görtemaker, autoarea mai multor cărți despre Hitler, inclusiv a unei biografii a Evei Braun.

În opinia ei, cea mai probabilă explicație a discrepanței dintre raportul poliției și certificatul de deces este o simplă eroare de transcriere. Ea a precizat că, potrivit registrelor poliției, Ernst Reichert, proprietarul apartamentului, sunase la poliție la 10.15, pe 19 septembrie.

„Este ciudat că ora decesului din certificat coincide cu ora la care a fost găsit trupul", a spus ea.

Potrivit Görtemaker, ora decesului în după-amiaza zilei de 18 septembrie, după plecarea lui Hitler la Nürnberg, a fost confirmată de opt martori, iar este „foarte puțin probabil" ca toți să fi conspirat. Cât despre teoria unei conspirații a poliției, ea consideră că poliția din München ar fi profitat cu siguranță de ocazia de a-l aresta pe Hitler.

„Încă nu deținea puterea. Șeful poliției era un adversar al său și ar fi folosit ocazia să-l elimine", a spus ea.

O umbră asupra restului vieții

Indiferent de rolul lui Hitler în moartea sa, nepoata a rămas o prezență apăsătoare în restul vieții lui. Se spune că el ar fi declarat că ea a fost singura femeie pe care a iubit-o vreodată, iar scrisorile unui confident arată că Eva Braun, viitoarea sa soție, simțea că trăiește în umbra lui Raubal. Hitler a murit la 14 ani după nepoata sa, dintr-o rană prin împușcare, în buncărul său.

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