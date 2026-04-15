Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Kanye West își amână concertul din Franța. Autoritățile căutau soluții legale pentru a-l interzice

Kanye West a anunțat că va amâna un concert programat în Franța, la scurt timp după ce au apărut informații potrivit cărora ministrul francez de Interne intenționează să îi interzică rapperului american să urce pe scenă din cauza declarațiilor sale antisemite.

Kanye West și-a amânat concertul din Franța FOTO Getty Images

„După multă reflecție și analiză, este decizia mea exclusivă să îmi amân concertul din Marsilia, Franța, până la noi ordine”, a spus rapperul, potrivit The Guardian.

O sursă apropiată ministrului de Interne Laurent Nuñez a declarat marți pentru AFP că acesta este „hotărât” să interzică concertul din 11 iunie, programat pe stadionul Vélodrome din Marsilia, și că explorează „toate posibilitățile”.

Rapperul în vârstă de 48 de ani a fost intens criticat pentru declarații antisemite și pentru exprimarea admirației față de Adolf Hitler.

Marea Britanie i-a interzis artistului american accesul în țară din cauza ieșirilor sale, ceea ce a determinat organizatorii festivalului Wireless, unde urma să fie cap de afiș în iulie, să anuleze întregul eveniment. Premierul britanic Keir Starmer a descris programarea lui West drept „profund îngrijorătoare”.

În schimb, ministrul olandez pentru azil și migrație, Bart van den Brink, a declarat săptămâna trecută că, deocamdată, nu există planuri de a-i interzice artistului intrarea în Țările de Jos.

Sursa franceză a precizat că Nuñez a discutat posibila interdicție a concertului cu prefectul regional și cu primarul Marsiliei în timpul vizitei sale în oraș de săptămâna trecută.

Luna trecută, Benoît Payan, primarul de stânga al orașului, a declarat că se opune vizitei controversatului artist, afirmând că refuză „să permită ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura și nazismul fără rezerve”.

„Kanye West nu este binevenit la Vélodrome, templul nostru al conviețuirii și al apartenenței tuturor marsiliezilor”, a scris Payan pe X.

În mai 2025, rapperul a lansat o melodie intitulată „Heil Hitler”, la câteva luni după ce promovase pe site-ul său un tricou cu svastică.

Cântecul a fost interzis de marile platforme de streaming. Ulterior, West și-a exprimat regretul pentru comportamentul său, punându-l pe seama tulburării bipolare de care suferă.

Înainte ca spectacolele sale de la festivalul Wireless să fie anulate, West a spus că este dispus să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Londra pentru a încerca să repare situația.

„Știu că vorbele nu sunt suficiente – va trebui să arăt schimbarea prin acțiunile mele”, a declarat el.

