Festivalul Wireless, anulat după ce Kanye West a primit interdicție de intrare în Marea Britanie

Kanye West a primit interdicție de intrare în Marea Britanie, a anunțat marți, 7 aprilie, Ministerul de Interne. Artistul urma să cânte la festivalul Wireless din Londra. Ulterior, organizatorii au anunțat că festivalul nu va mai avea loc în luna iulie, după anunțul guvernului.

UPDATE Festivalul Wireless a fost anulat

Festivalul de muzică Wireless a fost anulat după ce Ye a primit interdicție de intrare în Regatul Unit, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al festivalului a confirmat că evenimentul nu va mai avea loc în luna iulie, după anunțul guvernului, și a precizat că vor fi oferite rambursări celor care au cumpărat deja bilete.

În comunicat se arată: „Ministerul de Interne a retras autorizația ETA a lui Ye, refuzându-i intrarea în Regatul Unit. Ca urmare, festivalul Wireless este anulat, iar toți deținătorii de bilete vor primi rambursări.

Ca în cazul fiecărei ediții a festivalului Wireless, mai mulți factori implicați au fost consultați înainte de a-l programa pe Ye, iar la acel moment nu au fost semnalate probleme. Antisemitismul, sub orice formă, este condamnabil și recunoaștem impactul real și personal pe care aceste probleme l-au avut.

Așa cum a declarat Ye astăzi, el recunoaște că simplele cuvinte nu sunt suficiente și, în ciuda acestui fapt, speră să i se ofere oportunitatea de a începe un dialog cu comunitatea evreiască din Regatul Unit.”

West, al cărui nume legal este Ye, a depus luni o cerere de intrare în Regatul Unit prin intermediul unei autorizații electronice de călătorie, însă aceasta a fost respinsă de autorități, scrie News.ro.

Cererea lui Kanye West de a intra în Regatul Unit a fost inițial aprobată, dar ulterior revocată, autoritățile considerând că prezența sa nu este în interesul public.

Artistul urma să concerteze la festivalul Wireless din Londra, însă invitația a fost criticată, inclusiv de premierul Keir Starmer, din cauza declarațiilor sale antisemite și a controverselor legate de glorificarea nazismului.

O serie de critici dure au venit şi din partea reprezentanților unor organizații evreiești, dar și a primarului Londrei, Sadiq Khan, care au contestat prezența lui Kanye West în Regatul Unit, ridicând semne de întrebare cu privire la oportunitatea acceptării unui artist care a avut repetate derapaje antisemite.

La rândul său, comediantul Matt Lucas și alte personalități publice au criticat decizia organizatorilor.

Kanye West cere o întâlnire cu comunitatea evreiască

Anterior, Ye a declarat că este dispus să discute direct cu membri ai comunității evreiești din Marea Britanie, în contextul controversei generate de participarea sa la festival.

„Singurul meu scop este să vin la Londra și să ofer un show al schimbării, să aduc unitate, pace și iubire prin muzica mea”, a afirmat Ye, potrivit BBC.

Artistul a precizat că dorește să se întâlnească personal „pentru a asculta” și a subliniat: „Știu că vorbele nu sunt suficiente – trebuie să arăt schimbarea prin fapte. Dacă sunteți deschiși, sunt aici.”

Printre gesturile cele mai controversate s-au numărat lansarea piesei „Heil Hitler” și vânzarea de produse cu simboluri naziste.

În ianuarie, rapperul și-a cerut scuze într-un mesaj publicat în The Wall Street Journal, explicând că unele dintre comportamentele sale au fost cauzate de episoade maniacale generate de tulburarea bipolară. De atunci, Ye încearcă să revină în atenția publicului prin muzică și spectacole.