Dramă în familia actorului Chad Lowe. Fiica acestuia a murit la vârsta de 13 ani

Fiona era fiica actorului Chad Lowe împreună cu soția sa, producătoarea Kim Painter. Cei doi sunt părinții altor două fiice, Mabel, în vârstă de 17 ani, și Nixie, în vârstă de 10 ani.

Fiona Lowe avea 13 ani Foto: X/noname

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona. Era o tânără iubitoare, inteligentă, creativă și căreia îi plăcea să danseze”, a declarat familia ei pentru Page Six, marți.

„Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții ei. De fapt, era lumina vieții noastre. Trecerea ei în neființă este devastatoare pentru întreaga noastră familie și cerem rugăciuni și intimitate în aceste momente.”

Deși familia nu a specificat cauza decesului Fionei, ea i-a încurajat pe cei care se confruntă cu probleme de sănătate mintală să contacteze Linia Națională de Prevenire a Sinuciderilor.

Părinții școlii la care a frecventat Fiona au primit un e-mail de la director, prin care i-au informat că un elev a murit. E-mailul nu menționa numele elevului.

„Cu profundă tristețe vă sun pentru a vă anunța decesul unuia dintre elevii noștri”, se arată în e-mailul obținut de Page Six. „Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și profesorilor elevului”, se arată în continuare, scrie Page Six.

„Consilierii sunt disponibili să se întâlnească cu elevii și personalul care ar putea avea nevoie de sprijin emoțional în această perioadă dificilă.”

Actorul, în vârstă de 58 de ani, a postat ultima dată despre Fiona pe Instagram în noiembrie 2025, în onoarea zilei sale de naștere.

„Sărbătorim astăzi faptul că Fiona a devenit oficial adolescentă!!”, a scrie el, împărtățind o fotografie cu ea zâmbind și purtând cizme de cowboy. „Continuă să dansezi prin viață, FiBear! Te iubesc enorm!!”

Familia Lowe Foto: Getty Images

În februarie 2025, Lowe a distribuit fotografii cu fiicele sale vizitând ce mai rămăsese din casa copilăriei lor din Los Angeles, care a fost complet distrusă de incendiul de la Palisades.

Într-una dintre fotografii, toate cele trei fiice ale sale se îmbrățișează.

„Modul în care au gestionat întreaga experiență devastatoare este absolut remarcabil”, a scris el. „Sunt uimit de spiritul și rezistența lor. Singurul meu scop este să le ajut să treacă prin aceste vremuri dificile. Să fiu tatăl lor este cea mai mare bucurie și privilegiu al vieții mele.”

Actorul a vorbit despre rolul de tată de fată în podcastul „Still Here Hollywood” din august 2024, numind din nou acest lucru un privilegiu.

Fiona s-a născut pe 16 noiembrie 2012 și a fost a doua fiică a cuplului Chad Lowe și Kim Painter, care s-au căsătorit în 2019. Aceasta mai avea două surori: pe Mabel Painter (17 ani) și pe Nixie Barbara (10 ani).

Tatăl său, Chad Lowe, este un cunoscut actor și regizor, apreciat pentru roluri în seriale precum Pretty Little Liars și Supergirl, dar și pentru premiul Emmy obținut pentru interpretarea din Life Goes On.