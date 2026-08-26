Tim Curry a murit. Actorul, faimos pentru rolurile din „It” și „The Rocky Horror Picture Show”, avea 80 de ani

Tim Curry, legendarul actor de film și televiziune, cunoscut în special pentru rolul doctorului Frank-N-Furter din filmul „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani.

Actorul avea 80 de ani Foto: Arhivă

Surse citate de TMZ susțin că actorul, care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultimii peste zece ani, a murit marți seară târziu, 25 august, la locuința sa din Los Angeles.

Potrivit acestora, poliția a intervenit la locuința actorului la ora 23:23, marți seară. Nu există suspiciuni privind o posibilă faptă criminală.

Poliția a fost solicitată pentru o investigație privind un deces la locuința actorului. Departamentul de Pompieri din Los Angeles a precizat că fusese chemat mai devreme în cursul serii în urma unei urgențe medicale, iar persoana respectivă a fost declarată decedată la fața locului.

Tim Curry și-a început cariera la Hollywood la sfârșitul anilor ’60, înainte de a obține rolul care avea să-i schimbe cariera în „The Rocky Horror Picture Show”.

Tim Curry în în „The Rocky Horror Picture Show” Foto: Arhivă

Deși filmul a fost inițial ignorat de critici, acesta a căpătat ulterior o nouă viață, devenind un fenomen cultural în circuitul proiecțiilor de la miezul nopții, într-un mod asemănător cu ceea ce avea să se întâmple, câteva decenii mai târziu, cu „The Room”.

Fanii îl pot recunoaște, de asemenea, pe Tim Curry în rolul clovnului înfricoșător Pennywise din adaptarea din 1990 a romanului „It”, scris de Stephen King, precum și în rolul lui Mr. Hector din „Home Alone 2: Lost in New York”.

Printre celelalte filme în care a jucat se numără „Annie”, „Clue”, „The Hunt for Red October”, „Muppet Treasure Island”, „Addams Family Reunion” și „Scary Movie 2”. Tim Curry s-a bucurat de un respect unanim în lumea actoriei, fiind nominalizat de trei ori la premiile Tony și o dată la premiile Emmy, de-a lungul celor cinci decenii de carieră.

Activ atât în cinematografie, cât și pe scena teatrului, Tim Curry și-a redus în ultimii ani activitatea din cauza problemelor de sănătate. În 2012, actorul a suferit un accident vascular cerebral sever, în urma căruia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pe creier.

Anul trecut, în perioada în care și-a lansat memoriile, intitulate „Vagabond”, Tim Curry a declarat că încă nu putea să meargă.