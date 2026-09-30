Nicușor Dan, declarații de la Praga despre criza politică din România: „Sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, la Praga, că există şanse ca politicienii români să ajungă la un acord pentru încheierea crizei politice, în condiţiile în care, potrivit şefului statului, „o imensă majoritate” a românilor îşi doreşte depăşirea acestei situaţii.

Preşedintele Nicuşor Dan. Foto: captură video Administrația Prezidențială

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel. Nicuşor Dan a precizat că omologul său ceh l-a întrebat despre situaţia politică din România, însă nu şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la menţinerea direcţiei pro-occidentale a ţării.

„Am avut această întrebare, dar domnul preşedinte, nu s-a îngrijorat de faptul că România îşi va păstra direcţia pro-occidentală. Bineînţeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Şeful statului a susţinut că politicienii ar trebui să ţină cont de mesajul transmis de cetăţeni şi să găsească o soluţie pentru depăşirea blocajului politic.

„Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul şi, în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză să se termine, sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”, a declarat preşedintele.

Nicuşor Dan efectuează miercuri o vizită oficială la Praga, în aceeași zi în care Parlamentul României votează învestirea Guvernului Mureșan, la invitaţia preşedintelui ceh Petr Pavel. Cei doi şefi de stat au avut o întrevedere în cadrul vizitei, iar ulterior au susţinut o conferinţă de presă comună.

Preşedintele României este însoţit în vizita oficială de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Parlamentul a început votul de învestitură pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan, într-o ședință marcată de atacuri și ironii între partide. PSD și AUR au anunțat că vor vota împotrivă, în timp ce premierul desemnat le-a cerut parlamentarilor să susțină un cabinet bazat pe reforme și responsabilitate. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi.