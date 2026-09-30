Respingerea Guvernului Mureșan deschide o nouă etapă a crizei politice, iar următoarea mutare îi aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului trebuie să decidă dacă va convoca partidele la consultări și va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, în timp ce varianta alegerilor anticipate rămâne în discuție. Guvernul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, departe de cele 233 necesare pentru învestitură. Urmează consultări cu partidele și, cel mai probabil, o nouă desemnare pentru funcția de premier.

Nicușor Dan trebuie să facă următoarea desemnare Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

După respingerea Cabinetului, șeful statului poate convoca partidele parlamentare la consultări și poate desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Noul premier desemnat va trebui să formeze un Cabinet și să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

Respingerea Guvernului Mureșan nu înseamnă automat dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate.

Sorin Grindeanu: „Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”

La scurt după anunțarea votului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline și că social-democrații sunt pregătiți să își asume redresarea țării.

Nicușor Dan și liderul PSD Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a transmis Sorin Grindeanu.

Poziția exprimată de Grindeanu arată faptul că PSD intenționează să participe la următoarea etapă a negocierilor pentru formarea Guvernului.

Nicușor Dan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Cu o zi înaintea votului de învestitură, președintele Nicușor Dan transmitea că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru România și le cerea partidelor politice să pună interesul național înaintea celui de partid.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, a transmis șeful statului marți, 29 septembrie.

Nicușor Dan susținea, de asemenea, că România trebuie să își păstreze direcția financiară indiferent de rezultatul votului din Parlament.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Aceasta este declarația pe care am vrut să o fac”, a declarat președintele.

Când se poate ajunge la anticipate

Constituția prevede că, dacă Parlamentul respinge două solicitări succesive de învestitură în termen de 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Așadar, căderea Guvernului Mureșan nu declanșează automat alegeri anticipate. Președintele are mai întâi posibilitatea de a desemna un alt candidat pentru funcția de premier și de a încerca formarea unei noi majorități parlamentare.

În paralel, PNL a anunțat că analizează posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională în cazul în care Guvernul Mureșan este respins, iar președintele nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.



