A murit Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române. Academicianul avea 89 de ani

Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române, a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat marți Academia Română - Filiala Cluj-Napoca. Ionel Haiduc a condus filiala între 1995 și 2006 și Academia Română între 2006 și 2014.

Ionel Haiduc s-a stins din viață la 89 de ani Foto: Adevărul

Ionel Haiduc a fost o personalitate de referință a chimiei românești și un profesor și cercetător de prestigiu internațional, transmite Academia Română - Filiala Cluj-Napoca.

În activitatea sa științifică, academicianul a contribuit la dezvoltarea unor noi direcții de cercetare, între care chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, studiul liganzilor organofosforici, al compușilor organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară.

Opera sa științifică a cuprins peste 350 de lucrări publicate în reviste de prestigiu, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de specialitate.

În 1999, a publicat volumul „Supramolecular Organometallic Chemistry”, prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie. Potrivit Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, prin această lucrare Ionel Haiduc a contribuit la deschiderea unei noi direcții de cercetare în domeniul chimiei supramoleculare.

De-a lungul carierei universitare, Ionel Haiduc a format generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

Membru titular al Academiei Române din 1991, el a fost și membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Maghiare de Științe. Mai multe universități din țară i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

Academia Română - Filiala Cluj-Napoca a subliniat că, prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al filialei clujene, Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire importantă în cercetarea și cultura românească.