 Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului Mureșan: „Voi convoca luni partidele la consultări, vom păstra direcția pro-europeană” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului Mureșan: „Voi convoca luni partidele la consultări, vom păstra direcția pro-europeană”

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Președintele Nicușor Dan a reacționat după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a anunțat că va convoca partidele parlamentare la consultări luni, 5 octombrie. Tot în aceeași zi va nominaliza o nouă propunere de premier.

Președintele României Nicușor Dan
Președintele României Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a declarat Nicușor Dan, după ce Cabinetul Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire.

Președintele i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru asumarea mandatului. 

„Îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios. A venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Luni, o nouă nominalizare

Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări luni. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

„În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări. Iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne, să vină cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele pentru a se ajunge la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-europeană și ne vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni”, a precizat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui sunt programate la Ambasada României din Praga, înaintea întâlnirii cu membrii comunității românești din Cehia.

Administrația Prezidențială a anunțat că momentul va fi transmis în direct prin sistemul unic și pe site-ul instituției.

Nicușor Dan se află miercuri, 30 septembrie, într-o vizită oficială în Republica Cehă, unde are programate întâlniri cu președintele ceh Petr Pavel, premierul Andrej Babiš și președinții celor două camere ale Parlamentului ceh.

Pe agenda vizitei se află cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și aliat, precum și teme privind securitatea Europei și dezvoltarea relațiilor economice.

Cabinetul Mureșan a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru învestire. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Potrivit Constituției, după respingerea unei cereri de învestitură, procedura de formare a unui nou Guvern revine la Palatul Cotroceni.

Constituția prevede că, dacă Parlamentul respinge două solicitări succesive de învestitură în termen de 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Prin urmare, căderea Guvernului Mureșan nu declanșează automat alegeri anticipate.

Președintele are mai întâi posibilitatea de a desemna un alt candidat pentru funcția de premier și de a încerca formarea unei noi majorități parlamentare.

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