Actorul britanic Richard O'Sullivan, cunoscut în special pentru rolul lui Robin Tripp din serialele de comedie „Man About the House” și „Robin's Nest”, a murit la vârsta de 82 de ani.

Actorul Richard O'Sullivan a murit la 82 de ani Foto: FOTO: Shuterstock

Richard O'Sullivan a fost una dintre figurile îndrăgite ale televiziunii britanice, cariera sa întinzându-se pe mai multe decenii. Pe lângă rolurile care l-au consacrat în comedie, actorul a interpretat personajul principal din serialul „Dick Turpin” și a avut apariții în producții precum „Doctor at Large” și „Me and My Girl”, potrivit BBC.

Vestea morții sale a fost anunțată de Royal Variety Charity. Giles Cooper, președintele de onoare al organizației, l-a descris drept un actor cu „un farmec natural și o sincronizare comică impecabilă, care a adus căldură, inteligență și bucurie de neuitat în casele a milioane de telespectatori”.

Fiul actorului: „Era la fel de amuzant și fermecător și în viața reală”

Fiul lui Richard O'Sullivan, James O'Sullivan, și-a exprimat durerea după moartea tatălui său.

„Tatăl meu era la fel de amuzant și fermecător în viața reală precum apărea pe ecranele televizoarelor de-a lungul anilor”, a transmis James O'Sullivan.

Fiul actorului a povestit că, deși cea mai mare parte a carierei tatălui său s-a desfășurat înainte ca el să se nască, a avut ocazia să-i descopere talentul urmărind numeroasele reluări ale serialelor în care acesta a jucat.

„A fost mereu un om bun, cu un simț al umorului extraordinar, un bunic iubitor și un tată minunat. Îmi va lipsi enorm”, a mai spus James O'Sullivan.

Acesta a mulțumit și personalului de la Brinsworth House pentru „dragostea, bunătatea și grija” acordate actorului în cei 23 de ani în care acesta a locuit acolo.

Richard O'Sullivan s-a născut la Londra, în 1944, și și-a început cariera încă din copilărie. Prima sa apariție cinematografică a avut loc în „The Yellow Balloon”, filmat când actorul avea doar opt ani și lansat în 1953.

În anii ’60, O'Sullivan a continuat să apară în filme și producții de televiziune. A jucat inclusiv în „Cleopatra”, filmul epic din 1963 în care Elizabeth Taylor și Richard Burton au interpretat rolurile principale. A apărut, de asemenea, în două filme alături de Cliff Richard, „The Young Ones” și „Wonderful Life”.

În 1973 a primit rolul care avea să-i schimbe cariera. În „Man About the House”, O'Sullivan l-a interpretat pe Robin Tripp, un tânăr care împărțea un apartament din Londra cu două femei singure.

Povestea era considerată îndrăzneață pentru acea perioadă, întrucât un astfel de aranjament locativ putea fi interpretat ca având conotații sexuale. Serialul a devenit însă un succes și a fost difuzat timp de șase sezoane pe ITV.

Personajul Robin Tripp a revenit ulterior în „Robin's Nest”, un serial derivat în care acesta își deschidea propriul restaurant.

A fost și „Dick Turpin”

O'Sullivan nu s-a limitat la comedie. Între 1979 și 1982, actorul a interpretat rolul principal în serialul „Dick Turpin”, inspirat de celebrul tâlhar și haiduc englez din secolul al XVIII-lea.

În anii ’80, a revenit la comedie cu „Me and My Girl”, în care interpreta un văduv care locuia împreună cu fiica sa adolescentă. Serialul a fost difuzat între 1984 și 1988.

Ultimii ani ai carierei sale au fost mult mai discreți. O'Sullivan a mai avut câteva apariții în producții de televiziune și cinematografie, înainte de a se retrage treptat din lumina reflectoarelor.