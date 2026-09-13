 Celine Dion, revenire istorică pe scena din Paris la șase ani de la ultimul turneu | adevarul.ro
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Video Celine Dion, revenire istorică pe scena din Paris la șase ani de la ultimul turneu

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Céline Dion a revenit sâmbătă pe scenă, după ani în care s-a confruntat cu o boală neurologică rară, susținând un concert cu casa închisă la Paris. Artista în vârstă de 58 de ani a fost vizibil emoționată când a început primul său concert complet din ultimii șase ani, în fața a aproximativ 30.000 de spectatori.

celine dion gif
Foto: captură video X

Céline Dion și-a îndeplinit sâmbătă visul de a reveni pe scenă, după ani în care s-a luptat cu o boală neurologică rară, printr-un concert cu toate biletele vândute, susținut într-o arenă din vestul Parisului, relatează France 24.

Cântăreața franco-canadiană, în vârstă de 58 de ani, a fost vizibil emoționată când și-a început primul concert complet din ultimii șase ani cu balada sa în limba franceză din anii ’90, „On ne change pas” („Omul nu se schimbă”), în fața unui public de aproximativ 30.000 de persoane.

Artista s-a oprit pentru scurt timp, copleșită de emoție, înainte ca fanii entuziasmați să-i scandeze numele la finalul piesei de deschidere.

Revenirea sa pe scenă marchează o întoarcere remarcabilă în activitatea artistică, după ce sindromul persoanei rigide a obligat-o să anuleze concerte și a alimentat, timp de mai mulți ani, incertitudinea cu privire la posibilitatea ca artista să mai cânte vreodată.

„În sfârșit, este uimitor că suntem cu toții împreună”, le-a spus ea fanilor, vorbind atât în engleză, cât și în franceză, după ce aceștia au umplut Plenitude Arena din vestul Parisului, la concertul care a deschis seria de 26 de spectacole, toate cu biletele epuizate.

„Drumul a fost mai anevoios decât mă așteptam”, a spus artista. „Dar m-am agățat de o rază slabă de lumină care se vedea în depărtare, adânc în munți.”

„În această seară vreau să cânt pentru voi, să cânt pentru mine, să cânt pentru viață”, a adăugat ea.

Ultima dată când artista a susținut un spectacol complet a fost în 2020, în cadrul turneului „Courage”, însă nu a mai putut continua cu etapa nord-americană programată pentru 2022, după ce în același an a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (stiff person syndrome – SPS).

Cântăreața, care urmează să susțină o serie de concerte la Plenitude Arena din Paris, în perioada 12 septembrie 2026 – 29 mai 2027, le-a spus fanilor că „a făcut o promisiune că se va întoarce”.

SPS este o afecțiune neurologică autoimună rară, care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase, cu intensitate variabilă. Boala apare atunci când organismul atacă în mod eronat celulele nervoase sănătoase. În prezent, nu există un tratament cunoscut care să vindece această afecțiune.

După diagnostic, Dion s-a retras din lumina reflectoarelor și a susținut doar trei apariții muzicale scurte. Prima a fost în cadrul unui eveniment caritabil virtual dedicat angajaților din domeniul medical, în timpul pandemiei de COVID-19, în 2020.

A urmat apariția de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2024, desfășurată la Paris, unde a interpretat piesa „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf. În același an, artista a cântat și la finalul prezentării de modă a designerului Elie Saab, organizată la Riad, în Arabia Saudită.

Concertul de la Paris este primul din cele 26 de spectacole pe care Dion este programată să le susțină la arenă. Numărul concertelor a crescut de la 10, câte fuseseră anunțate inițial, ca urmare a cererii foarte mari pentru bilete, potrivit The Guardian.

Dion și-a anunțat revenirea pe 30 martie, chiar de ziua sa de naștere. Toate biletele pentru spectacole, aproximativ 1.170.000, s-au epuizat în doar câteva ore de la punerea lor în vânzare. Potrivit relatărilor, peste 9 milioane de fani au încercat să cumpere bilete.

Se așteaptă ca Dion să interpreteze multe dintre cele mai cunoscute piese ale sale, inclusiv balada „My Heart Will Go On”, premiată cu Oscar și Grammy, precum și hituri în limba engleză și în franceza sa maternă, printre care „It’s All Coming Back to Me Now”, „The Power of Love” și „Pour que tu m’aimes encore”.

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