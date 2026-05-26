search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

16 concerte transformate într-un motor economic uriaș. Cum bate muzica live un turneu sportiv global

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revenirea pe scenă a lui Céline Dion nu este doar unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale ultimilor ani, ci și un fenomen economic care ar putea aduce sute de milioane de euro economiei franceze.

Celine Dion
Concertele Celine Dion aduc Franței sute de milioane de euro. Foto Profimedia

La 58 de ani, artista canadiană și-a anunțat revenirea printr-un videoclip spectaculos filmat la baza Turnul Eiffel, iar reacția fanilor a fost uriașă. Cele 480.000 de bilete pentru cele 16 concerte programate la Paris La Défense Arena s-au epuizat în doar patru zile, în timp ce peste nouă milioane de persoane din întreaga lume s-au preînregistrat pentru acces.

Pentru Paris, revenirea artistei înseamnă mult mai mult decât muzică. Economiștii vorbesc deja despre apariția unui nou fenomen: „Dionomics”, concept care descrie modul în care un singur eveniment cultural poate deveni un motor economic comparabil cu un eveniment sportiv global.

Nouă milioane de oameni au vrut bilete

Interesul uriaș pentru concerte a depășit orice estimare inițială. Potrivit analiștilor XTB, numărul preînregistrărilor pentru bilete poate reprezenta un nou record mondial pentru un maraton muzical organizat într-un singur oraș.

Cele 16 spectacole vor avea loc între 12 septembrie și 17 octombrie și transformă capitala Franței într-un centru global al industriei muzicale live timp de mai bine de o lună. Spre deosebire de turneele clasice, unde concertele sunt împărțite între zeci de orașe și țări, modelul ales de Céline Dion este unul de tip rezidență, similar marilor spectacole organizate în Las Vegas. Diferența este că, de această dată, întreaga presiune economică și turistică se concentrează într-un singur loc: Paris.

Ce înseamnă „Dionomics”

Analiștii estimează că impactul economic total al evenimentului poate ajunge între 400 și 700 de milioane de euro pentru regiunea Île-de-France. Fenomenul a fost denumit „Dionomics” deoarece ilustrează perfect modul în care muzica live poate genera efecte economice în lanț: creșterea rezervărilor hoteliere, explozia consumului în restaurante și retail, majorarea traficului aerian, creșterea veniturilor din transport și turism și susținerea locurilor de muncă din servicii și entertainment.

Potrivit Oxford Economics, fiecare 100 de dolari cheltuiți pe bilete de către un turist venit din afara orașului generează încă 335 de dolari în economie prin cheltuieli suplimentare. Cu alte cuvinte, biletul la concert devine doar punctul de pornire pentru un val uriaș de consum.

Fanii străini lasă mii de euro în economia locală

Una dintre explicațiile impactului economic uriaș este profilul publicului. Aproximativ o treime dintre spectatori sunt așteptați să vină din afara Franței, iar mulți dintre ei provin din piețe cu putere mare de cumpărare, precum Canada, Australia sau Statele Unite.

În timp ce un spectator local poate cheltui în jur de 200 de euro pentru participarea la concert, turiștii internaționali sunt așteptați să lase în economia locală aproximativ 1.200 de euro fiecare. Cheltuielile includ hoteluri premium, restaurante, transport, cumpărături, experiențe turistice și produse de lux. Pentru economia locală, acest tip de public este extrem de valoros deoarece generează consum într-o gamă foarte largă de industrii.

Celine Dion, imagine rară cu cei trei fii ai săi. Mesajul emoționant transmis de Ziua Mamei

Hotelurile din Paris sunt printre marii câștigători

Primele efecte economice se văd deja în industria ospitalității. Datele privind rezervările arată o creștere de 400% a cererii pentru hotelurile din apropierea arenei.

Grupul Marriott International, partener oficial al evenimentului, a lansat deja pachete premium pentru fanii artistei prin programul său de fidelizare. Pentru hotelurile din Paris, concertele lui Céline Dion vin într-un moment strategic. După boom-ul generat de Jocurile Olimpice de Vară 2024, industria turismului și a serviciilor încerca să evite o perioadă de încetinire și scădere a rezervărilor. Maratonul muzical funcționează astfel ca un nou stimul economic major pentru oraș.

Nostalgia devine afacere

Succesul spectacolelor nu se bazează doar pe notorietatea artistei, ci și pe componenta emoțională. Revenirea colaborării dintre Céline Dion și Jean-Jacques Goldman reactivează ceea ce analiștii numesc „capital nostalgic”.

Publicul principal al concertelor este format din persoane mature, cu venituri ridicate și sensibilitate redusă la prețuri. Acest segment este cunoscut în economie sub numele de „Silver Economy” și reprezintă una dintre cele mai profitabile categorii de consumatori pentru industriile de entertainment, turism și lux. Practic, nostalgia devine o resursă economică extrem de valoroasă.

Concertele devin o afacere uriașă pentru investitori

Dincolo de dimensiunea artistică, evenimentul reprezintă și un model de eficiență financiară pentru industria divertismentului live. Organizarea celor 16 concerte într-o singură arenă timp de cinci săptămâni reduce masiv costurile logistice asociate unui turneu mondial clasic. Nu mai este nevoie de transportul permanent al echipamentelor, scenelor și personalului între zeci de orașe și țări.

Céline Dion, mesaj emoționant la Eurovision. Suedia, cotată ca principala favorită

Acest lucru permite costuri operaționale mai mici, marje de profit mai mari, investiții mai consistente în producția show-ului și venituri mai predictibile. În centrul întregului mecanism economic se află Live Nation, una dintre cele mai mari companii globale de live entertainment. Compania controlează atât administrarea arenei, cât și vânzarea biletelor prin Ticketmaster, ceea ce îi permite să capteze venituri pe întreg lanțul economic al evenimentului.

Parisul, laboratorul noii economii a muzicii live

Cazul Céline Dion arată cum marile concerte au depășit de mult statutul de simple evenimente culturale. Ele funcționează acum ca instrumente economice capabile să influențeze turismul, piața hotelieră, retailul și consumul urban.

Pentru Paris, „Dionomics” poate deveni un nou model economic pentru marile capitale care încearcă să transforme industria entertainmentului într-un motor de creștere. Iar pentru industria muzicală globală, succesul uriaș al rezidenței lui Céline Dion demonstrează că un singur artist poate mobiliza milioane de oameni și poate injecta sute de milioane de euro într-o economie locală aproape la fel de eficient ca un eveniment sportiv mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Europa a primit aprobarea preliminară din partea SUA pentru a fabrica rachete Patriot. Țara care le va produce
stirileprotv.ro
image
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
gandul.ro
image
István Demeter despre demisie și controversa din UDMR: „Înregistrarea este în mare parte autentică, dar este modificată”
mediafax.ro
image
Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani
fanatik.ro
image
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
digisport.ro
image
Cum îți dai seama că pielea ta îmbătrânește sănătos. Cele mai importante 5 semne
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
observatornews.ro
image
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
playtech.ro
image
De câte ori s-a băgat Mihai Rotaru peste antrenorul Craiovei: “De 3 ori în 13 ani!” Patronul Universității a dezvăluit ce discuții a avut cu tehnicienii
fanatik.ro
image
Se cere demisia lui Sorin Grindeanu și a „celor doi soți de la Craiova”: „PSD are o cifră istorică în jos, în jur de 13-14% VIDEO
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
Cum au reușit 5 polițiști să prindă un traficant de droguri la un festival din Thailanda. Imaginea a devenit virală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
DIGI, anunț pentru toți clienții din România! Decizia a venit după șapte ani. Intră în vigoare de miercuri, 27 mai
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă
click.ro
image
Valentin Sanfira, noi dezvăluiri după divorțul de Codruța Filip. Ce se întâmplă în viața artistului: „Iubirea este un lucru greu de definit”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Măcel într-o comună de lângă Cluj: o femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Agresorul a așteptat polițiștii râzând
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa