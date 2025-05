Celine Dion a împărtășit o fotografie rară alături de cei trei fii ai săi și un mesaj emoționant de Ziua Mamei, vorbind despre bucuriile și greutățile maternității.

Cu ocazia Zilei Mamei, Celine Dion le-a oferit celor peste nouă milioane de urmăritori de pe Instagram o imagine rară alături de fiii săi - René Charles, în vârstă de 24 de ani, și gemenii Eddy și Nelson, de 14 ani.

Artista a însoțit fotografia cu un mesaj plin de emoție despre experiența maternității. „Ziua Mamei este despre iubire, putere și recunoștință”, a scris cântăreața.

Celine, mamă a trei băieți

Celine este mamă a trei băieți: René Charles, în vârstă de 24 de ani, și gemenii Eddy și Nelson, de 14 ani. După dispariția soțului și managerului său de lungă durată, René Angélil, în 2016, artista a crescut copiii ca mamă singură.

René Angélil a decedat după o lungă luptă cu cancerul la gât, iar de atunci, Celine și băieții ei au rămas o familie unită. „Fiecare râs, fiecare lacrimă – toate fac parte din această călătorie minunată”, a transmis Celine fanilor ei.

O mamă puternică și recunoscătoare

În clipul video postat de Ziua Mamei, Celine a reflectat asupra provocărilor și bucuriilor maternității. „Ca mamă, știu că nu este întotdeauna ușor, dar iubirea pe care o împărtășim cu copiii noștri face ca fiecare moment să merite. Fiecare zâmbet, fiecare lacrimă face parte din această aventură minunată. Pentru toate mamele de acolo, vă mulțumesc pentru iubirea voastră nesfârșită, pentru răbdare, pentru forța voastră incredibilă. Azi sărbătorim modul în care faceți lumea aceasta un loc mai bun”, a transmis artista.



Provocările recente ale artistei

În ultimii ani, puterea Celinei a fost pusă la încercare. În 2022, ea a dezvăluit că a fost diagnosticată cu Sindromul Persoanei Rigide, o afecțiune neurologică rară ce provoacă spasme dureroase și probleme de mobilitate. Simptomele au început să apară încă din 2008, însă a fost nevoie de mulți ani pentru a obține un diagnostic.

„Poate părea ciudat să spun asta, dar am fost fericită când am aflat ce am”, a mărturisit Celine, potrivit Hello Magazine. „În sfârșit, aveam o explicație pentru ce mi se întâmpla și știam cum să trăiesc cu această boală, fără a mai suferi din cauza ei. Sper ca acest lucru să nu sperie pe nimeni, ci să-i încurajeze să-și facă un diagnostic”.