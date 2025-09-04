search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
Video Tragedie evocată într-o melodie. Céline Dion cântă despre moartea nepoatei sale

Publicat:

Una dintre melodiile de pe album, care evocă moartea nepoatei sale Karine, o emoționează profund pe artistă atunci când o interpretează.

Celine Dion FOTO: Arhivă
Celine Dion FOTO: Arhivă

Aparițiile lui Céline Dion au devenit rare și sunt cu atât mai remarcate. Fanii cântăreței canadiene și-au revăzut idolul miercuri, 3 septembrie, într-un documentar difuzat pe M6.

Filmul a fost realizat pentru a sărbători 30 de ani de la lansarea albumului care a făcut-o pe Céline Dion vedeta pe care o cunoaște publicul francez: D'eux. Scris de nu mai puțin celebrul Jean-Jacques Goldman, acest album este și astăzi cel mai vândut disc francofon din lume, scrie Linternaute.

Cele douăsprezece melodii, toate în limba franceză, au lăsat o amintire de neșters în memoria lui Céline Dion, dar una dintre ele a emoționat-o profund. Totuși, această melodie era să nu vadă niciodată lumina zilei. Jean-Jacques Goldman a așteptat până la sfârșitul înregistrării albumului pentru a-i propune piesa artistei, din respect și modestie față de subiectul pe care știa că Céline Dion îl poartă în suflet. Această piesă este ultima de pe album, Vole.

„Zboară, zboară, iubirea mea, pentru că a noastră este prea grea. Pentru că nimic nu te ușurează, zboară în ultima ta călătorie”.

Aceste versuri sunt dedicate nepoatei lui Céline Dion, Karine, fiica uneia dintre surorile mai mari ale cântăreței, Liette Dion. Tânăra a murit de fibroză chistică în 1993. Avea doar 16 ani, iar Céline Dion avea 25. Moartea nepoatei sale a afectat profund vedeta internațională, atât de mult încât a devenit nașa Fundației canadiene pentru fibroză chistică (un alt nume pentru fibroză chistică) în august 1993, la doar trei luni după tragedie.

Céline Dion a devenit, de asemenea, patroana CHU Sainte-Justine din Montreal, unde Karine fusese internată înainte de moartea sa. Un rol pe care îl deține și astăzi. Deși cântăreața se exprimă foarte rar pe această temă, ea a făcut confidențe despre acest moment dificil din viața sa pe 15 noiembrie 2020, în cadrul unui apel la donații în beneficiul spitalului.

„Foarte devreme în viața mea, înainte chiar de a avea copii, am înțeles cât de important poate fi să investești în pediatrie pentru viitor și speranță. Acum aproape 30 de ani, nepoata mea Karine, îngrijită aici la Sainte-Justine, a murit la vârsta de 16 ani după o lungă luptă cu fibroza chistică. De fiecare dată când revin aici de la plecarea ei, constat cu ochii mei cât de intensă este cercetarea, cât de extraordinare sunt progresele și cum echipele de aici continuă să pună omul pe picior de egalitate cu excelența”, scria ea.

O interpretare emoționantă și improvizată a piesei Vole

Când, în 1995, Jean-Jacques Goldman a cântat piesa Vole în fața cântăreței – după ce a întrebat-o dacă poate face acest lucru, riscând să o deranjeze – totul a devenit evident. Autorul piesei i-a cerut atunci lui Céline Dion să cânte Vole din instinct, fără să se pregătească, în studioul de înregistrări. „Voiam să o cânte așa, fără să o judece și apoi să o arunce sau să o păstreze. Dar voiam să fie așa, cu emoția aceea”, povestește Jean-Jacques Goldman în imagini de arhivă folosite în documentarul vizionat în avanpremieră de BFMTV.

Canadiana nu și-a putut reține lacrimile în timp ce interpreta textul, își amintește Roland Romanlli, aranjorul prezent în timpul înregistrării și martor în documentar. „Am început să înregistrăm direct și după un minut și 30 de secunde, un minut și 40 de secunde, ea s-a oprit plângând”. După o pauză și o a doua încercare, întreruptă și ea de emoție, Céline Dion reușește să termine piesa și oferă o secvență muzicală emoționantă. „Am putut în sfârșit să-mi recapăt respirația. Am ascultat și era perfect. (...) Este culmea a ceea ce am putut trăi alături de ea”, își amintește Roland Romanelli.

