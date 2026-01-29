Bărbatul care l-a amenințat pe Adrian Minune s-a ales cu dosar penal

Artistul Adrian Minune și familia acestuia au primit amenințări în mediul online din partea unor persoane necunoscute, motiv pentru care cântărețul a depus o sesizare la Poliție. Joi, 29 ianuarie, pe numele bărbatului care l-a amenințat a fost deschis un dosar penal.

„Am repostat pe rețelele de socializare un videoclip. Pe mine m-au speriat și mai bine ca Poliția nu poate interveni nimeni, chiar dacă am fost crescut de oameni care nu merg la servicii.

Dar, în momentul în care sunt înjurați copiii mei, situația se schimbă. Am primit amenințări și față în față. De 45 de ani sunt pe stradă și nu m-am speriat, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama”, a susținut manelistul.

„Tu-mi zici mie că vrei 10.000 pe masă să cânți două minute. Să facă copiii mei cancer dacă tu mai cânți vreodată în Petroșani”, este o parte din mesajul extrem de vulgar transmis manelistului.

Joi, poliţiştii din Petroşani, judeţul Hunedoara, s-au sesizat din oficiu în acest caz, scrie News.ro.

„În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Petroşani, ar fi transmis în direct un videoclip, în timpul căruia ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă unui bărbat de 51 de ani, din comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, precum şi ameninţări cu distrugerea prin incendiere a unui local din oraşul Petrila, aparţinând unui bărbat de 52 de ani, domiciliat în municipiul Petroşani”, a transmis, joi, IPJ Hunedoara.

Poliţiştii precizează că, în acelaşi live, bărbatul bărbatul s-a dezbrăcat, a înjurat şi a făcut gesturi indecente în faţa camerei telefonului cu care realiza transmisiunea.

Poliţiştii menţionează că cele două persoane vizate de ameninţări nu au depus plângere la Poliţie, însă, „având în vedere conţinutul materialului video difuzat în spaţiul public, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări în acest caz”.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, ameninţare şi ultraj contra bunelor moravuri.