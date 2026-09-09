Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor care spun că era mai bine acum 35 de ani: „Le doresc să trăiască exact la calitatea vieții de atunci”

Mihai Bendeac le-a transmis un mesaj ironic românilor care cred că în urmă cu 35 de ani se trăia mai bine. Actorul spune că a găsit „postarea perfectă”, care nu ar trebui să stârnească reacții negative, indiferent de opiniile celor care o citesc.

Mihai Bendeac Foto: Instagram

Actorul Mihai Bendeac a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă ironică, pornind de la discuțiile despre perioada comunistă și de la opiniile celor care susțin că România era un loc mai bun în urmă cu aproximativ 35 de ani.

„Victorie!!! Am găsit postarea perfectă! Am găsit singura postare de pe Facebook-ul românesc ce nu are cum să aibă parte de hate”, a scris actorul.

Acesta a precizat că ideea i-a venit spontan. „Celor care consideră că România era cum trebuie acum 35 de ani, le doresc să îi ajute Dumnezeu să trăiască împreună cu familia și cei dragi exact la calitatea vieții de atunci”, a spus Bendeac.

Argumentele lui Bendeac

Actorul și-a explicat apoi raționamentul și a arătat de ce consideră că mesajul său nu ar trebui să genereze reacții negative.

„De ce spun că postarea asta nu va avea parte de hate?

Argumentul 1: Cei care chiar consideră că le era bine atunci nu pot decât să-mi mulțumească pentru frumoasa urare. Altminteri…

Argumentul 2: Cei care consideră invers, probabil că sunt de acord cu urarea…”, a scris actorul, lăsând intenționat fraza neterminată.