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Mihai Bendeac reaprinde conflictul cu Dan Negru. Nou atac la adresa prezentatorului TV: „Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui”

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Conflictul dintre Mihai Bendeac și Dan Negru continuă cu noi replici tăioase. Invitat în podcastul „Ne Pasă”, realizat de Șerban Copoț, actorul a lansat o nouă ironie la adresa prezentatorului TV, readucând în atenție disputa izbucnită la începutul acestui an, după controversatul spectacol „Proorocul Ilie”.

Conflictul dintre Mihai Bendeac și Dan Negru continuă. FOTO: Facebook
Conflictul dintre Mihai Bendeac și Dan Negru continuă. FOTO: Facebook

Provocat să vorbească despre Dan Negru, Mihai Bendeac a răspuns fără ezitare:

„Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui Dan Negru.”

Întrebat de Șerban Copoț dacă se referă la faptul că nu și-ar dori să ajungă la nivelul profesional al prezentatorului sau dacă aluzia are un alt sens, actorul a evitat să ofere explicații suplimentare.

„Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”, a spus Bendeac.

La începutul anului 2025, piesa „Proorocul Ilie”, în care Mihai Bendeac interpreta rolul principal, a provocat controverse, unii etichetând-o drept o blasfemie.

Dan Negru a criticat public spectacolul, deși a precizat că nu l-a urmărit integral.

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”, a scris prezentatorul pe Facebook.

Acesta a susținut că finanțarea producției din bani publici a fost o decizie greșită.

„Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!”, a afirmat Dan Negru.

Replica lui Mihai Bendeac

Actorul a reacționat atunci pe rețelele sociale și a apărat atât spectacolul, cât și libertatea de exprimare artistică.

„Domnu’ Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educaționalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor”, a transmis Bendeac.

Actorul a explicat și mesajul pe care, în opinia sa, îl transmite piesa de teatru.

„Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere”, a precizat Mihai Bendeac în 2025.

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